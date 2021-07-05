Pozitif bilim denildiği zaman bu terimin kapsamı ve anlamı hakkında fikir sahibi olmayanlar kafa karışıklığı yaşayabiliyor. Ayrıca bu tanımın karşılığında bir de negatif bilimler ifadesinin yer aldığı düşünülebiliyor. Bu gibi yanlış anlamaları ortadan kaldırmak adına pozitif bilimler nedir, pozitif bilimler nelerdir gibi sorgulamalar sıkça araştırılıyor. İşte bu ifadenin detaylı açıklaması haberimizde.

POZİTİF BİLİMLER NEDİR?

Pozitif bilim ya da diğer adıyla müspet ilim tabiri, ispatlanabilen, deney ve gözlemle onaylanma imkânı bulunan, kanıtlanabilir bilimler için kullanılan bir adlandırmadır. Deneysel ve sonuçları olan tüm bilim dalları bu grubun kapsamındadır. Laboratuvar ortamında ya da alanla ilgili literatürde ispatlanabilen şeyler pozitif bilimlere dahil edilir.

POZİTİF BİLİMLER NELERDİR?

Fizik, Matematik, Kimya, Astronomi, Biyoloji, Matematik, Geometri, Cebir ve benzeri bilim dalları pozitif bilimlere dahildir. İnsandan bağımsız olan her şeyi içine alan pozitif bilimler; maddeyi, evreni, gökyüzünü ve benzerini inceler. Kısacası düşüncelerle değil zihin ile ilgili olan her şey pozitif bilimin alt dalıdır. Beşeri bilimler olarak sayılan edebiyat, tarih, felsefe, din, müzik, görsel sanatlar ve benzeri alanlar pozitif bilimlere dahil değildir.

POZİTİF BİLİMLERİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Pozitif bilimlerin en temel özelliklerinden biri ispatlanabilir olmasıdır. Pozitif bilimler soyut kavramlar üzerine araştırma yapmaz. Gözlenen ve ölçülebilen olaylar üzerine araştırma yapar.

POZİTİF BİLİMİN İLKELERİ NELERDİR?

Öznel değil nesnel ve genelgeçer olan bu bilim dalları, hem iç hem de dış tutarlılığa sahiptir. Yani mantık kurallarına dayanarak kendi içinde tutarlılık gösterdiği gibi diğer bilim dallarıyla da çakışmayan kanunları mevcuttur. Ayrıca eleştiriye ve gelişmelere açıktır. Bugün doğruluğu ispatlanan bir olayın ilerleyen zamanlarda tam aksinin ispatlanması mümkündür. Pozitif bilimler toplumsal ihtiyaçlar ışığında gelişir ve günlük hayatın gereksinimleri doğrultusunda ilerler.