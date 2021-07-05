Rasyonel Sayı Ne Demek? Rasyonel Sayı Nedir?

Rasyonel sayı ifadesi kafa karıştıran ve anlamı merak edilen konular arasında yer alıyor. Matematik terimleri arasında anlamı en çok incelenen konu rasyonel sayılar olarak karşımıza çıkıyor. Bu bağlamda rasyonel sayı ne demek, rasyonel sayılar hangileri gibi sorular gündeme geliyor. Rasyonel sayı nedir sorusunun cevabı ve bu konu hakkında en çok merak edilenler haberimizde.

RASYONEL SAYI NEDİR?

Rasyonel sayılar diğer adıyla oranlı sayılar; iki tam sayının birbirine oranıyla ifade edilebilen sayılardan oluşan kümedir. Q ile gösterilen bu kümenin mensubu olan rasyonel sayılar, tam sayıların genişlemesi olarak ifade edilir. Örneğin, a ve b sıfırdan büyük tam sayı olmak üzere, a/b şeklindeki sayılara rasyonel sayı adı verilir. Her bir rasyonel sayı sonsuz şekilde ifade edilebilir.

RASYONEL SAYILAR HANGİLERİ?

6/8, 4/9, 26/89, 6379207/89862, 31/8 gibi kesirli sayıların hepsi rasyonel sayı kabul edilir. Paydası 0 olanlar hariç bütün kesirli sayılar rasyonel sayı kabul edilir. Bir sayının rasyonel olması için gereken tek şey o sayının kesirli yani x/y şeklinde yazılabilir olmasıdır. Bir kesrin basit kesir, bileşik kesir ve tam sayılı kesir olma durumu rasyonel sayı kabul edilmesine engel değildir. Ondalık sayılar, tam sayılar, kesir sayılar rasyonel sayı kabul edilir.

HER TAM SAYI RASYONEL MİDİR?

Rasyonel sayılar kümesi Q, tam sayılar kümesini yani Z'yi kapsar. Her tam sayı ve doğal sayı, paydalarına 1 yazılabildiği için birer rasyonel sayı kabul edilir. Her kesir bir rasyonel sayıdır. Sıfırdan büyük rasyonel sayılara pozitif rasyonel sayılar, sıfırdan küçük olanlara ise negatif rasyonel sayılar adı verilir.

İRRASYONEL SAYI NE DEMEK?

İrrasyonel sayılar, rasyonel olmayan sayılar anlamına gelir. Dolayısıyla rasyonel sayılar sınıfına girmeyen tüm sayılar irrasyonel sayılar grubuna dahildir. İrrasyonel sayılar, payı ve paydası tam sayı olan ve kesir olarak ifade edilemeyen sayılardır. Pi sayısı, e sabiti, 2'nin karekökü, 3'ün karekökü buna bir örnektir.