Remove Ne Demek? İngilizce Remove Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

Zoom uygulaması pandemi sürecinde gerek online dersler için gerekse iş toplantıları için en revaçta olan görüşme uygulamaları arasına girdi. Ülkemizde İngilizce olarak kullanılan Zoom uygulaması, barındırdığı İngilizce terimler sebebiyle araştırma konusu oldu. Bu kelimeler arasında Zoom'da remove ne demek, remove participant ne demek gibi sorular da araştırılıyor. İngilizce remove kelimesinin Türkçe anlamı nedir sorusunun yanıtı ile bu kelimenin kullanım alanları haberimizde.

İNGİLİZCE REMOVE NE DEMEK?

Remove kelimesi İngilizce'de birbirine yakın çeşitli anlamlar barındırmaktadır. Fiil olarak kaldırmak, kovmak, uzaklaştırmak, ortadan kaldırmak, öldürmek, başka yere nakletmek, azletmek, yerini değiştirmek gibi anlamları söz konusudur. Bu anlamlarıyla canlı ve cansız varlıklar için kullanıldığı gibi soyut olarak duygu ve düşünceler için de kullanılır. Ayrıca isim olarak uzaklaştırma, yer değiştirme, derece gibi anlamları da vardır.

REMOVE NE DEMEK BİLGİSAYAR?

Bilgisayar dilinde remove kelimesi "kaldırmak" anlamıyla kullanılır. Bir uygulamayı kaldırmak için remove seçeneğine tıklamak gerekir. Kurulum gerektirmeyen alanlarda bu kelime görüldüğünde "sil" anlamı da çıkarılabilir. Kısacası bu ifade var olan bir şeyi yok etmek anlamına gelir.

ZOOM'DA REMOVE NE DEMEK?

Pandemi sürecinde hem eğitimde hem de iş hayatında sıkça kullanılan sohbet uygulaması Zoom, ülkemizde İngilizce altyapısıyla kullanıldığı için vatandaşlar pek çok terimi internette araştırıyor. Bunlardan biri de remove sözcüğü olarak karşımıza çıkıyor. Zoom'da remove sözcüğü hem bekleme odasında hem de toplantı esnasında görülmektedir. Bekleme odasında toplantıya katılmak için "admit" ayrılmak için "remove" butonuna tıklanır.

REMOVE PARTİCİPANT NE DEMEK?

Participant "katılımcı" anlamına gelen bir sözcüktür. Remove ise "kaldır" demektir. Bu nedenle remove participant kalıbı "katılımcıyı kaldır" anlamına gelir. Zoom'da sıkça rastlanılan bu ifade, toplantıyı açan ve katılımcıların yönetiminden sorumlu olan kişinin ekranında, katılımcılara sağ tıklandığında çıkar. Host adı verilen toplantı sorumlusu, istediği zaman katılımcılardan birini "remove participant" butonunu kullanarak toplantıdan atabilir.