5. Sınıf Doğal Sayılar Konu Anlatımı - Doğal Sayılar Kümesi Nedir, Kaçtan Başlar?

Matematik müfredatının her döneminde işlenen doğal sayılar konusu 5. Sınıf müfredatı içerisinde 3 başlık altında incelenir. Milyonlu sayıların yazılması ve okunması, örüntüler ve milyonlu sayıları sıralama ve karşılaştırma konularını inceleyeceğimiz bu yazımızda doğal sayılar kümesi nedir, kaçtan başlar? Sorularının cevabını da bulabilirsiniz.

DOĞAL SAYILAR KÜMESİ NEDİR, KAÇTAN BAŞLAR?

Doğal sayılar kümesi 0'dan başlar. Sonsuza kadar da devam eder. 0 sayma sayıların başında yer alsa da bir sayma sayısı değildir. 5. Sınıf doğal sayılar konu anlatımını 3 başlık altında aşağıdaki şekilde ele alınır.

MİLYONLU SAYILARIN YAZILIŞI VE OKUNUŞU

Milyonlu sayıların okunuşu ve yazılışını örnekler üzerinden anlatabiliriz.

Eğer ışık hareketi 1 saniye içinde 400.000 km yol alıyor ise, 15 saniyede ışık hızının ne kadar yol aldığını nasıl bulursunuz?

400.000 x 10 = 4 milyon eder.

Milyonlu olarak yazılan sayıları okuduğunuzda okumaya bölük içinde yer alan sayıdan başlamak gerekmektedir. Örneğin;

3. 456. 500 sayısının okunuşu : 3 milyon dört yüz elli altı bin 500

Örüntüler

5. sınıf doğal sayılar konusu içinde ele alınan örüntüler, bir tabloya ya da şekle bağlıdır. Bir örnek üzerinden gidecek olursak;

Elimizde bir küp varsa ve bu küplerin her ucuna da birer küp eklerseniz eldeki küpe 4 adet daha küp eklemiş olursunuz. Bu ekleme ile ortaya çıkan durum örüntü olarak adlandırılır.

Örüntüler konusunda önemli olan bir diğer nokta ise terimlerdir. Terimlerde sayılar örüntüyü meydana getirir. Örneğin;

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15…

Yukarıdaki örüntüyü inceleyecek olursak örüntünün ilk terimi her zaman 1'dir. Burada terimler 2'şer sayı artarak devam eder.

Milyonlu sayıların sıralanması ve karşılaştırılması

Milyonlu sayıları sıralarken ya da karşılaştırırken sembollerden faydalanılır. Kullanılan semboller ise şu şekildedir:

Büyüktür sembolü " > " ile ifade edilir.

Küçüktür sembolü " < "="" ile="" ifade="">

Eşittir sembolü " = " iade edilir.

Sayıların karşılaştırılmasında ise dikkat edilmesi gereken temel nokta basamak sayısı fazla olan sayıların her zaman daha büyük olmasıdır.

Örnek: 30. 455 > 1.234