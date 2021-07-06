5. Sınıf Doğal Sayılarla İşlemler Konu Anlatımı - Doğal Sayılarla İşlemler Örnek Sorular Ve Çözümleri

5. sınıf doğal sayılarla işlemler konu anlatımı kapsamında toplama ve çıkarma işlemi 4 basamaklı sayılar üzerinden ele alınır. Peki doğal sayılar ile işlem yapılırken nelere dikkat edilmelidir? İşte doğal sayılarla işlemler örnek sorular ve çözümleri.

DOĞAL SAYILARDA TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Bir işlemde birler basamağında yer alan rakamlar alt alta gelecek şekilde toplanır. Ardından onlar ve yüzler basamağı da sırayla toplanır.

Çıkarma işleminde de toplama işleminde olduğu gibi alt alta rakamlar sırasıyla birler, onlar ve yüzler basamaklarından çıkarılır. Çıkarma işleminde eksilen sayıdan bir rakam çıkarırken çıkan sayı eksilenden küçük ise yan taraftaki sayıdan 1 alınır ve çıkarma işlemine devam edilir. Burada çıkan sonuca ise fark denir.

DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER ÖRNEK SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ

Doğal sayılarda işlemler kapsamında toplama ve çıkarma işlemlerini aşağıda verilen örnekler üzerinden detaylı bir şekilde inceleyelim.

2574 + 1245 = işleminin toplaması nasıl yapılır?

Yukarıda yer alan toplama işleminde çözüme ilk olarak birler basamağından başlanır. Burada 4 ve 9'u topladıktan sonra 4 toplama yazılırken elde kalan 1 onlar basamağına eklenir. Sonrasında 1 ekledikten sonra 7 8 olur ve 8 ile 4 toplanır. Toplama 12'nin 2'si eklenir. Kalan 1 5'e eklenir ve 6 ile 2 toplanır. Toplama 8 olur. Son olarak binler basamağında yer alan 2 ile 1 toplanır ve 3 toplama eklenir. Bu toplama işleminin sonucu da 3819'dur.

4367 -1126 = işleminin sonucu kaçtır?

Yukarıda doğal sayılarda çıkarma işlemine ilk olarak birler basamağından çıkarma işlemine başlanır. Eğer üsteki rakam alttaki rakamdan daha küçük ise yan tarafta bulunan rakamdan 1 sayısı alınır. Bu örnekte ise işlem adımları şu şekilde ilerler. 7'den 6 çıkarılır. 1 farka yazılır. Ardından 6'dan 2 çıkarılır ve 4 farka yazılır. 3'ten 1 çıkarılır, farka 2 yazılır. 4'ten 1 çıkarılır ve 3 farka yazılır. Bu kapsamda elde edilen sonuç 3241'dir.