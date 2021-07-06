5. Sınıf Temel Geometrik Kavramlar Ve Çizimler Konu Anlatımı - Temel Geometrik Kavramlar Nelerdir?

5. sınıf temel geometrik kavramlar konusu içerisinde nokta, doğru, ışın ve doğru parçasını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Geometri, matematik dersinin bir alt daı osa da günlük hayatta sıklıkla karşımıza çıkan bir konudur. Gelin 5. sınıf temel geometrik kavramlar ve çizimler konu anlatımı ve temel geometrik kavramlar nelerdir sorusunun cevabını birlikte inceleyelim.

TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR NELERDİR?

Temel geometrik kavramlar doğru nokta, doğru parçası ve ışın olarak ayrılır. Şimdi bu kavramıları detaylı bir şekilde ele alalım:

Doğru: Her iki taraftan sonsuza kadar uzayan ve noktalarında yan yana gelmesi ile orataya çıkan çizgiye doğru adı verilir.

"d " doğrusu adı verilen bir çizgi üzerindeki A ve B noktaları AB şeklinde ifade edilir.

Doğru parçası: Bir çizgi üzerinde yer alan ve belirlenen iki noktanın arasında yer alan parçaya doğru parçası ismi verilir.

A ve B noktaları arasındaki parça (AB) şeklinde ifade edilir.

Işın: bir doğru parçasının bir ucu sonsuza kadar gidiyorsa buna ışın adı verilir. Bir doğru üzerinde bulunan A ve B ışının (AB olarak ifade edilir.

AYNI DÜZLEM ÜZERİNDEKİ DOĞRULAR

Aynı düzlem üzerindeki doğrular paralel doğrular, kesişen doğrular, çakışık doğrular, eş doğru parçaları ve paralel doğru parçaları olarak sınıflandırılır.

Paralel doğrular: paralel doğrular aynı düzlem üzerinde yer alır ve birbirini kesmez. Sembol ile ifade edilişi ise " // " şeklindedir.

Kesişen doğrular: Kesişen doğrular birbirini bir noktada keser. Eğer bu doğrular dik açı ile birbirini keser ise buna dik kesişen doğru adı verilir.

Çakışık doğrular: Bir düzlem üzerinde tüm noktalar ortak ise buna çakışık doğrular adı verilir.

Eş doğru parçaları

Eş doğru parçaları uzunlukları eş olan doğrulara verilen isimdir. İki doğru parçasının eşitliğinin sembol ile gösterimi ise = ile gösterilir. Eş doğru parçalarında da biçimler hem benzer hem aynıdır.

PARALEL DOĞRU PARÇALARI

Paralel doğru parçalarının her bir noktası arasında yer alan uzunluklar eşittir.