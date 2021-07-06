5. Sınıf Üçgen ve Dörtgenler Konu Anlatımı - Üçgen ve Dörtgenler Açılar, Örnek Sorular

Üçgenler ve dikdörtgenler geometrik şekiller arasında yer alır. Farklı şekilleri olan bu geometrik cisimlerin özellikleri de şekillerine göre değişiklik gösterir. Açı ve kenarları birbirinden farklı ölçülere sahiptir. Hazırladığımız yazımızda üçgenler ve dikdörtgenlerin açılarını örnek sorular ile ele alacağız.

ÜÇGENLER

Üçgen, üç doğrunun birleşmesi ile meydana gelen bir geometrik şekildir. Bir üçgenin iç açı ölçümlerinin toplamı 180 derecedir. Ancak bir üçgende farklı iç açıları olabilir. Bu konuyla ilgili aşağıdaki örneği ele alacak olursak;

ABC üçgeni =

m(A) = 60 derece

m(B) = 40 derece

m(C) = 80 derece

Yukarıda yer alan ABC üçgeninde toplam açı 180 derecedir. Fakat her köşe açısında yer alan sayılar derece olarak farklılaşabilir. Burada dikkat edilmesi gereken ise farklı sayılara sahip bu açıların toplamının her zaman 180 dereceyi bulmasıdır.

ÜÇGEN ÇEŞİTLERİ

İkizkenar üçgen: İkizkenar üçgende iki kenar ölçüsü birbirine eşittir. Eğer ikizkenar üçgende bir dikme çizildiği takdirde 90 derecelik bir dik açı ortaya çıkar.

Dik üçgen: Dik üçgende açılardan biri her zaman 90 derece olmalıdır.

Eşkenar üçgen: Eşkenar üçgende tüm kenarlar birbirine eşit ve 60 derecedir.

DÖRTGENLER

4 adet kenarı olan şekiller dikdörtgen olarak adlandırılır. Bu şekillerde iç açıları toplamı 360 olarak verilir. Dikdörtgenlerde de iç açılar değişiklik gösterse de bunların toplamı 360 derece olmalıdır.

DÖRTGEN ÇEŞİTLERİ

Dikdörtgen: Geometrik şekillerden biri olan dikdörtgende 4 kenar bulunur. Bu kenarlardan ikisi kısa ikisi uzundur. Kısa ve uzun kenarlar birbirine her zaman eşittir. İç açılarının hepsi dik açı ölçüsü olan 90 dereceye sahiptir.

Kare: Kare şeklinde tüm kenarlar eşittir. Her kenar birbirine paralel bir şekilde bulunur ve iç açıları toplamı 360 derece olan karenin her açısı da 90 derecedir

Paralelkenar: Paralelkenar isminden de anlaşılacağı gibi karşılıklı olan kenarlarının birbirine eşit olmasından ortaya çıkar. Diğer dörtgenlerden kare ve dikdörtgenler gibi 90 derecelik bir iç açıya sahip değillerdir. Bunun yanı sıra paralel olan köşelerin açıları eşitlik gösterir.

Eşkenar dörtgen: Eşkenar dörtgende kenar uzunlukları birbirine eşittir. Ancak burada i açıları 90 derece olarak bulunmaz. Karşılıklı olan köşegenlerin açıları aynıdır.