5. Sınıf Uzunluk Ve Zaman Ölçme Konu Anlatımı - Uzunluk Ve Zaman Ölçme Örnek Problemler

5. sınıf uzunluk ve zaman ölçme konu anlatımı çevremizde bulunan eşya ve cisimlerin uzunluklarını ya da bir yerden bir yere olan mesafelerin zamanlarını ölçmemiz için biz yardımcı olur. Biz de bu yazımızda uzunluk ve zaman ölçümleri hakkında bilinmesi gerekenleri sizler ile paylaşacağız.

UZUNLUK ÖLÇME

Uzunluk ölçme konusunu anlamak için öncelikle uzunluk ölçümünde kullanılan birim ve ifadeleri bilmemiz gerekmektedir. İşte uzunluk ölçme birimleri ve boyutları:

km = Kilometre : 1 km = 1000 metredir.

m = metre : 1 m = 100 santimetredir.

cm = santimetre : 1 cm = 10 milimetredir.

mm = milimetre

Uzunluk ölçü birimleri örnek sorular:

Soru:

İki mahalle arasında 7 km ise bu mahalle arasındaki uzaklığın metre uzunluğu nasıl hesaplanır?

Cevap:

Burada cevabı bulmak için ilk olarak km'yi m cinsine çevirme formülünü bilmemiz gerekiyor. Kilometre cinsinden bir uzunluğu metre cinsine çevirmek için yapılması gereken 1000 ile çarpılmalıdır. Bu kapsamda;

7 km = 7 x 1000 = 7000 metre

Soru:

Elif'in boy uzunluğu 1.7 metredir. Elif'in boyunun santimetre cinsinden hesaplaması nasıl yapılır?

Çözüm:

Burada cevabı bulmak için ilk olarak metre cinsinden verilen ölçüyü santimetre cinsine çevireceğiz. Bunun için yapılması gereken ise verilen metre cinsinin 100 ile çarpılması. Bu kapsamda;

1.7 m = 1.7 x 100 = 170 cm Elif'in cm cinsinden boy ölçüsüdür.

ZAMAN ÖLÇME BİRİMLERİ

Zaman ölçümü yamak için farklı birimler kullanılır. Zaman ölçme birimleri ay, yıl, gün, hafta, dakika, saniye ve saat olarak ayrılır. Bu birimler arasındaki çevirimleri bildiğiniz takdirde zaman ölçme problemlerini de kolaylıkla çözebilirsiniz.

KESİN VE SABİT ZAMAN ÇEVRİMLERİ

Zaman ölçmede çevrim yapılırken bazıları her durumda ve koşulda sabit olarak yapılır. Buna en iyi örnek ise 1 dakikanın 60 saniyeye eşit olmasıdır. Eğer dakikayı saniye cinsine çevirecekseniz burada verilen dakika sayısını 60 saniye ile çarpmanız gerektiğini unutmamalısınız. Bunun yanı sıra 24 saat bir güne, 7 gün bir haftaya, 12 ay ise bir yıla eşittir.

Soru:

125 saniye kaç dakikadır?

Çözüm:

Bir dakika 60 saniye ise;

125 : 60 = 2 dakika 5 saniyedir.