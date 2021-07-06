5. sınıf veri toplama ve değerlendirme konu anlatımı içerisinde problem ve işlemlerin çözülmesi kapsamlı bir şekilde ele alınmaktadır. Veri toplama ve değerlendirme ile elde edilen veriler analiz edilir ve toplanır. Aynı zamanda da grafikler üzerinde düzenlenir. İşte, 5. sınıf veri toplama ve değerlendirme konu anlatımı - Veri toplama ve değerlendirme örnek sorular...

VERİ TOPLAMA VE DEĞERLENDİRME

Veri toplama ve değerlendirme bir problemin çözülmesi sırasında kullanılan ölçümleri, değerlerin ve tüm olguların işlenmesidir. Veri toplama ve değerlendirme hem yazılı hem de sözlü bir şekilde yapılabilir. Bunun yanı sıra toplanan verilerin resimler ve şekiller üzerinden de gösterilmesi sıklıkla kullanılır.

Verilerin toplanması, anlamlı bir hale gelmesinin ilk adımıdır. Toplanan verilerin doğru bir şekilde kullanılması için amacına uygun bir şekilde sınıflandırılması ve analiz edilmesi gerekir. Bu yüzden grafik ve tablo kullanımı toplanan verilerin düzenlenmesi için büyük önem arz eder. Veri toplama ve değerlendirme farklı unsurlar ile ele alınır. Gelin bu unsurları detaylı bir şekilde ele alalım.

GÖZLEM YÖNTEMİ İLE VERİ TOPLAMA

Gözlem yöntemi ile veri toplamada gözlem yolu ile pek çok veri elde edilir. Gözleme dayalı veri toplama günlük hayatımızda ya da çevremizde gerçekleşen kişi ve olaylar üzerinden yapılabilir.

ANKET YÖNTEMİ İLE VERİ TOPLAMA

Bu yöntem de veri elde edilmek istenen durum ile ilgili farklı kişilerin düşüncelerini, bilgileri ve tecrübelerinden soru – cevap çalışması yapılır. Bu karşılıklı çalışmaya da anket denir. Anket yöntemi ile veri toplama en çok seçim dönemlerinde siyasi partiler tarafından kullanılır. Anket yöntemi ile elde edile tüm veriler grafik ve tablolar üzerinde düzenlenerek anlamlı bir hale getirilir ve kullanılır.

Örnek

60 kişinin yer aldığı bir sınıfta birbirinden farklı 3 grup oluşturulmuştur. Bu gruplar şu şekildedir: A grubu = 20 kişi, B grubu = 28 kişi, C grubu = 12 kişi

Yukarıda yer alan rakamlar üzerinde grafikler oluşturulur. Bunun için A, B ve C adı verilen sütunlar oluşturulur ve bu rakamlar bu sütunlara yerleştirilir.