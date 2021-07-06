Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Açık Öğretim Lisesi öğrencileri 3 Temmuz itibariyle AÖL 3. Dönem sınavlarını vermeye başladı. Online olarak alınan 3. Dönem sınavları için açık lise öğrencileri AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman bitecek, AÖL online sınav giriş nasıl yapılır gibi soruların yanıtını arıyor. İşte MEB açık lise sınavları giriş ekranı.
AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI NE ZAMAN BİTECEK?
Açık öğretim kurumları 2020-2021 eğitim öğretim yılının AÖL 3. Dönem sınavlarının online olmasına karar verildi. 3 Temmuz saat 09:30'da başlayan sınavlar 7 Temmuz saat 23:59'da son bulacak. Adayların bu saate kadar sınavlarını tamamlamış olması gerekiyor.
AÖL SİSTEME GİRİŞ NASIL YAPILIR?
Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve sisteme daha önce tanımladıkları şifreleriyle AÖL sistemine ve online sınava giriş yapabilirler. Sınava girdikten sonra oluşacak internet kopması, bilgisayarın şarjının bitmesi ve benzeri durumlardan öğrenci sorumludur. Ayrıca kopya teşebbüsünde bulunduğu tespit edilen öğrenciler için gerekli işlemler başlatılacaktır.
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL 3. Dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netlik kazanmadı. Ancak MEB tarafından gerçekleştirilen açıköğretim lisesi sınav sonuçlarının, sınav bitiş tarihinden sonraki birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor.