Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Açık Öğretim Lisesi öğrencileri 3 Temmuz itibariyle AÖL 3. Dönem sınavlarını vermeye başladı. Online olarak alınan 3. Dönem sınavları için açık lise öğrencileri AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman bitecek, AÖL online sınav giriş nasıl yapılır gibi soruların yanıtını arıyor. İşte MEB açık lise sınavları giriş ekranı.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI NE ZAMAN BİTECEK?

Açık öğretim kurumları 2020-2021 eğitim öğretim yılının AÖL 3. Dönem sınavlarının online olmasına karar verildi. 3 Temmuz saat 09:30'da başlayan sınavlar 7 Temmuz saat 23:59'da son bulacak. Adayların bu saate kadar sınavlarını tamamlamış olması gerekiyor.