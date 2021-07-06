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Giriş Tarihi: 6.7.2021 08:53 Son Güncelleme: 6.7.2021 08:54

AÖL online sınav giriş nasıl yapılır? AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman bitecek? MEB açık lise sınavları giriş ekranı!

AÖL online sınav giriş nasıl yapılır? AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman bitecek? MEB açık lise sınavları giriş ekranı!

Açık Öğretim Lise sınavları Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde online olarak gerçekleştiriliyor. 3 Temmuz'da başlayan AÖL online sınavları bugün de devam ediyor. Açık öğretim okulları ile lise eğitimini tamamlamak isteyen yüz binlerce kişi, 2021 AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman bitecek diye araştırıyor. AÖL sınavlarını vermek için sisteme girmeye çalışan AÖL öğrencileri, AÖL online sınav giriş nasıl yapılır diye inceliyor. İşte MEB açık lise sınavları giriş ekranı 2021!

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Açık Öğretim Lisesi öğrencileri 3 Temmuz itibariyle AÖL 3. Dönem sınavlarını vermeye başladı. Online olarak alınan 3. Dönem sınavları için açık lise öğrencileri AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman bitecek, AÖL online sınav giriş nasıl yapılır gibi soruların yanıtını arıyor. İşte MEB açık lise sınavları giriş ekranı.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI NE ZAMAN BİTECEK?

Açık öğretim kurumları 2020-2021 eğitim öğretim yılının AÖL 3. Dönem sınavlarının online olmasına karar verildi. 3 Temmuz saat 09:30'da başlayan sınavlar 7 Temmuz saat 23:59'da son bulacak. Adayların bu saate kadar sınavlarını tamamlamış olması gerekiyor.

AÖL SİSTEME GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve sisteme daha önce tanımladıkları şifreleriyle AÖL sistemine ve online sınava giriş yapabilirler. Sınava girdikten sonra oluşacak internet kopması, bilgisayarın şarjının bitmesi ve benzeri durumlardan öğrenci sorumludur. Ayrıca kopya teşebbüsünde bulunduğu tespit edilen öğrenciler için gerekli işlemler başlatılacaktır.

AÇIK LİSE ONLİNE SINAV GİRİŞ EKRANI

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 3. Dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netlik kazanmadı. Ancak MEB tarafından gerçekleştirilen açıköğretim lisesi sınav sonuçlarının, sınav bitiş tarihinden sonraki birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor.

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AÖL online sınav giriş nasıl yapılır? AÖL 3. Dönem sınavları ne zaman bitecek? MEB açık lise sınavları giriş ekranı!
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