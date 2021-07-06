Çocuğum hangi okula gidecek? 2021-2022 eğitim öğretim yılı İlkokul 1. Sınıf ortaokul 5. sınıf e-Okul kayıt sorgulama ekranı

Okulların açılmasına sayılı günler kala ilkokul 1. Sınıf ve ortaokul 5. Sınıfa başlayacak olan öğrencilerin velileri "Çocuğum hangi okula gidecek?" sorusuna ilişkin yanıtı araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan duyuruda e okul sayfasından öğrencilerin hangi okula gideceklerini sorgulayabileceklerini duyurulmuştu. Buna göre; e okul kayıt sorgulama nasıl yapılır? İşte kayıt sorgulama ekranı ve "Çocuğum hangi okula gidecek?" sorusunun yanıtı…

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?

Yeni eğitim-öğretim yılında bütün resmi okullarda eğitim görecek olan okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerin okul kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden yapılıyor.

Buna göre veliler, Millî Eğitim Bakanlığının http://e-okul.meb.gov.tr internet adresi üzerinden çocuklarının yerleştirildiği okulun hangi okul olduğunu öğrenebiliyor.

Ayrıca, ilkokula başlama yaşını da sorgulamak isteyen veliler "2021-2022 Öğretim Yılı Okul Öncesi - İlkokul - Ortaokul e-Kayıt Sonuçları" ekranını kullanabiliyor.

E OKUL EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

OKUL KAYIT SORGULAMA NASIL YAPILIR?

2021-2022 eğitim-öğretim dönemi, okul kayıt sonuçları, e-Kayıt sistemi üzerinden görüntülenecek. Çocuklarının kayıtlı oldukları okulu öğrenmek isteyenler, sisteme giriş yaparken TC no ve doğum yılı bilgilerini kullanacaklar. e-Okul kayıt sorgulama ekranı ile ilgili detaylar ise şöyle:

MEB'in e-Okul ekranından "2020-2021 Öğretim Yılı Okul Öncesi - İlkokul - Ortaokul e-Kayıt Sonuçları" başlıklı elektronik tablosundaki linke tıklayarak giriş yapılabilecek. Çıkan tabloda verilen giriş kodu bölümündeki rakam ve/veya harfi Giriş Kodu bölümüne yazdıktan sonra T.C. kimlik numarası ve doğum tarihini gün/ay/yıl şeklinde tabloya girerek çocuğun kayıt edildiği okulu görmek mümkün.

İlkokula başlama yaşı hakkında bilgi almak isteyen veliler, MEB'in paylaştığı linki tıklayarak, "2021- 2022 Eğitim Öğretim Yılı Okula Başlama Yaşı Kayıtların Yapıldığı Yılın Eylül Ayı Sonu (30/09/2020) itibarıyla hesaplanır" ekranına ulaşabilir. Burada çocuğun doğum tarihini gün/ay/yıl şeklinde girerek ilkokula başlama yaşını öğrenilebilir. Örnek doğum tarihi girişi ve sistem yönlendirmesi şu şekilde:

"01.01.2007: Çocuğunuz 164 aylıktır. Çocuğunuzu ilkokul 1. sınıfa kaydettirmeniz gerekmektedir. Kayıt erteleme hakkınız bulunmamaktadır."

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ise 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak.