Bakanlıktan gelen yazılı açıklamayla beraber milyonların gündeminde yer alan "Çocuğum hangi okula gidecek?" konusu netleşmiş oldu. E-Okul sistemi üzerinden gerçekleşen kayıt sorgulama ekranı ile merak edilen bu konu yanıt buluyor. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında ilk ve ortaokula başlayacak öğrencilerin adrese dayalı kayıtları, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü'nce yapıldı. Buna göre; 2021-2022 İlkokul ortaokul kayıt sorgulama nasıl yapılır, Çocuğum hangi okula gidecek? İşte merak edilen tüm bu detaylar…