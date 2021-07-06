e-Okul LGS kılavuzu ile tercihleri nasıl yapılır? İşte Anadolu, İmam Hatip, Fen liseleri için lise Taban puanları, yüzdelik dilimleri, kontenjanları | LGS TERCİH ROBOTU

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında LGS tercihleri devam ediyor. e-Okul sistemi aracılığı ile gerçekleştirilen süreçte öğrenci ve veliler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan kılavuzla Anadolu, İmam Hatip, Fen liseleri için lise Taban puanları, yüzdelik dilimleri, kontenjanlarını baz alarak başvurularını gerçekleştiriyor. Bu kapsamda "2021 LGS kılavuzu ile tercihleri nasıl yapılır?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte lise taban puanları ile LGS tercih kılavuzu robotu ve tüm detaylar…

LGS TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

LGS tercihleri 5 ila 16 Temmuz 2021 tarihleri arasında e-Okul üzerinden gerçekleştirilecek. Yapılan tercihler ise mutlaka ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorundadır.

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LİSE TERCİH BAŞVURUSU YAPARKEN BUNLARA DİKKAT!

Merkezi yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları/proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Öğrenciler sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek.

YEREL YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Kılavuza göre, "8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı" kriteri merkezi yerleştirme ve yerel yerleştirme kriterlerinden çıkartıldı.

Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde yerleştirme, sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğü, sırasıyla 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğü, tercih önceliği ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yapılacak.

Yerel yerleştirmede ise okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri ve okul başarı puanları gibi kriterler göz önünde bulundurulacak.

TÜM ÖĞRENCİLER YEREL YERLEŞTİRME TERCİHİ YAPACAK

Öğrenciler, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercih yapabilecek.

Sınava giren ve merkezi sınav puanına sahip öğrenciler dahil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda olacak. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere merkezi sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okullar tercih ekranı açılmayacak.

Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacaklar.

Merkezi sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercih yapabilecek.

İLK EKRAN YEREL YERLEŞTİRME İÇİN AÇILACAK

Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapabilecek. Yerel yerleştirmede, tercihlerden ilk 3 okul kayıt alanından olmak üzere en fazla 5 okul tercih edilebilecek.

Tercihlerde, aynı okul türünden (Anadolu lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri halinde merkezi sınavla öğrenci alan okullar için açılacak ekrandan en fazla 10 okul, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 okul olmak üzere 20 okul tercihinde bulunabilecek.

Yerel yerleştirme tercih ekranındaki "yeşil" renk öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanındaki okulları, "mavi" renk komşu kayıt alanında yer alan okulları, "kırmızı" renk ise il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarını işaret edecek.

NAKİLLER İKİ DÖNEM SÜRECEK

Geçen yılki LGS yerleştirmelerinde iki dönemde yapılan yerleştirmeye esas nakiller, bu yıl da iki dönemde gerçekleştirilecek. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek.

Tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.

LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri hâlinde merkezî sınavla öğrenci alan okullar için açılacak Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla 10 (on) okul; Pansiyonlu Okullar tercih ekranından da en fazla 5 (beş) okul olmak üzere toplamda 20 (yirmi) okul tercihinde bulunabilecek.

SINAVA GİRMEYENLER LGS TERCİHİ YAPABİLECEK Mİ?

Sınava katılmayan öğrencilere Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar tercih ekranı açılmayacaktır.

SONUÇLAR 26 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

Bakanlığın takvimine göre, özel ortaöğretim kurumlarının kayıt işlemleri, yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemleri ile kayıtları bugünden itibaren 16 Temmuz'a kadar tamamlanacak.

Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak. Öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecekler.

Yerleştirme sonuçları, 26 Temmuz 2021 tarihinde "http://www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

2 BİN 91 LİSEYE MERKEZİ SINAV PUANIYLA ÖĞRENCİ ALINACAK

Türkiye genelinde 2 bin 91 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.

Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 177 bin 500 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 59 bin 216, fen liselerine 37 bin 190, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 982, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 970 kontenjan ayrıldı.

2021 LGS TABAN PUANLARI BELLİ OLDU

MEB'den yapılan açıklamada 'Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri açıklandı.

2021 yılı ortaöğretim kurumları kontenjan tabloları ile tercihlerde rehberlik etmek üzere illere göre yüzdelik dilimlerdeki öğrenci sayıları da paylaşıldı. Öğrencilere rehberlik etmek için tercih rehberleri de hazırlandı.

Öğrencilere rehberlik etmek üzere kontenjan tabloları ile 2020de bu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler de açıklandı.

Öğrenciler kendi yüzdelik dilimlerini okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırarak tercih edecekleri okullar hakkında fikir edinebilecek.

Ayrıca yerel yerleştirme kapsamında sınavsız olarak öğrenci alan okulların kayıt bölgelerine göre tercih tabloları da açıklandı.

Tercih rehberlerine aşağıdaki bağlantılardan erişilebilir.' denildi.

LGS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

2021 YEREL YERLEŞTİRME TERCİH REHBERİ İÇİN TIKLAYINIZ