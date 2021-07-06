Öğretmen kelimesinin eş anlamlısı öğrenciler ve bilgi edinmek isteyenler tarafından merak edilerek Öğretmen Eş Anlamlısı Nedir? sorusu üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Kelime anlamı olarak özel ve resmi kurumlarda her yaş grubundan kişiye eğitim öğretim yaşamlarında kılavuzluk etme görevini yerine getiren kişiler olarak açıklanan ve Oldukça kutsal bir mesleği ifade eden Öğretmen kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükle ilgili detaylar bu bu başlık altında yer alıyor.
ÖĞRETMEN EŞ ANLAMLISI NEDİR?
- Öğretmen kelimesinin, Türk Dil Kurumu (TDK) Bilim Ve Sanat Terimleri Sözlüğü'nde verilere göre eş anlamlısı (anlamdaşı) muallim ve muallimedir. Muallim kelimesi daha çok eski Türkçe'de kullanılıyor olsa da günümüzde de halen öğretmen kelimesi yerine kullanımı devam etmektedir.
- Öğretmen kelimesinin İngiliz dilindeki karşılığı ise teacher ve instructor'dır.
ÖĞRETMEN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?
- Türk Dil Kurumu Bilim Ve Sanat Terimleri Sözlüğü verilerine göre öğretmen kelimesinin anlamı özel veya resmi eğitim-öğretim kurumlarında çocuk, genç ve yetişkin yaş gruplarındaki kişilerin eğitim ve öğretim yaşantılarında yol göstermek ve doğru yönlendirmeyi görev edinen kimselere verilen addır.
- Diğer bir anlamıyla ise herhangi bir alan ve dalda edindiği bilgileri başkalarına aktararak o alana yeni kişiler yetiştirme yolunda çalışan kimselerdir.
- Son olarak da öğretmen olmak için gerekli olan eğitimi tamamlayarak ve gerekli yeterliliklere sahip olarak öğretmenlik, eğitmenlik yapma hakkını kazanmış kişilere denilmektedir.