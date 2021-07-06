Retweet Ne Demek? İngilizce Retweet Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

Retweet kelimesi Twitter kullanıcıları ve bu mecrada kullanılan kelimeleri araştıranlar tarafından mercek altına alınıyor. Kelimenin kökeni, kullanılma amacı ve anlamı retweet ne demek, nasıl yapılır, neden kullanılır gibi sorularla inceleniyor. İngilizce retweet kelimesinin Türkçe anlamı nedir sorusunun yanıtı ve bu kelimenin sosyal medya dilindeki anlamı haberimizde.

RETWEET NE DEMEK?

Re- ön eki İngilizce'de bir şeyi yineleme, tekrarlama anlamıyla kullanılır. Önüne geldiği fiile "tekrar" anlamı katan re- öneki, tweet kelimesiyle birleştiğinde "yeniden tweetleme" manası kazandırır. Twitter'da retweetleme işi, beğenilen bir tweetin kendi profilinde görünmesini isteyenlerin bu tweeti yeniden paylaşması olarak karşımıza çıkıyor. Böylece hem profiller arası etkileşim gerçekleşiyor hem de paylaşımların çalınmasının önüne geçiliyor.

RT NE DEMEK?

Sosyal medya jargonunun vazgeçilmezlerinden biri de kısaltmalardır. RT, TT, fav, PP ve benzeri kısaltmalar adeta bir sosyal medya sözlüğü oluşmasına sebep oluyor. Bu kapsamda RT kısaltmasının açılımı da merak ediliyor. RT "retweet" kelimesinin kısaltması olarak karşımıza çıkıyor.

TWITTER'DA RETWEET NASIL YAPILIR?

Herkese açık olarak atılan bir tweet, beğenilen kişiler tarafından paylaşımın altında yer alan RT ya da retweet butonuna tıklamak suretiyle RT'leniyor. Bu işlem için yapılan paylaşımın herkese açık olarak yayınlanmış olması gerekiyor. Ayrıca RT yapılan bir paylaşımın sahibi, gizlilik ayarlarıyla oynar ve paylaşımlarının yalnızca kendi takipçileri tarafından görünür hale gelmesini sağlarsa RT'lenen paylaşım RT'leyen kişinin takipçileri tarafından görünmez olacaktır.

TWITTER'DA RETWEET KALKTI MI?

Twitter'ın bir dönem retweet konusunda yeni bir politikaya gittiği ve retweetlemeyi kaldırdığına dair iddialar gündeme gelmişti. Ancak bu iddialara ilişkin bir doğruluk söz konusu değil. Paylaşılan tweetler başka kullanıcılar tarafından yeniden paylaşılabiliyor.