Revize Deprem Ne Demek? Revize Deprem Ve İlksel Deprem Anlamı Nedir?

Revize ve ilksel depremler, Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi'ni inceleyenler tarafından merak ediliyor. Revize deprem ve ilksel deprem anlamı nedir sorusuna konu olan bu ifadeler, revize kelimesinin anlamı ile birlikte inceleniyor. İşte, depremde revize ne anlama gelir, revize deprem ne demek sorularının yanıtı.

REVİZE VE İLKSEL NE DEMEK?

Revize Fransızca'dan Türkçe'ye geçen ve "yeniden ele alma, düzenleme, tekrar gözden geçirme" gibi anlamlara gelen bir sözcüktür. Bu kelime dilimizde pek çok tamlamada da yer almaktadır. İlksel ise "başlangıcı belirleyen, başlangıçta yer alan" anlamına gelir.

REVİZE ETMEK NE DEMEK?

Revize etmek bir bilgiyi, yazıyı ya da durumu düzeltmek, yeniden değerlendirerek hatalardan arındırmak anlamına gelir. Son haline getirildikten sonra yayına verilen ya da son alıcıya ulaşan içerik, durum ya da olayın yeniden incelenerek düzeltilmesi revize etmek anlamına gelir.

İLKSEL DEPREM NE DEMEK?

İlksel deprem, yaşanan depreme ilişkin ilk veriler olarak ifade edilir. Depremler genelde sismograflar tarafından ölçülen ilk verilere göre otomatik olarak sisteme girilir. İlksel depremler uzmanlar tarafından henüz incelemesi yapılmayan, revize edilmeyen depremlerdir. İlksel depremler otomatik deprem olarak da adlandırılır.

REVİZE DEPREM NE DEMEK?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremleri otomatik olarak sisteme girmektedir. İlksel depremlere ilişkin yeni veriler değerlendirildikten sonra, sistemdeki ilksel deprem verilerinin güncellenmesiyle revize deprem verileri girilmiş olur. Sismogram (sismografların kaydettiği iz) verilerinin değerlendirilmesiyle depremin derinliği, büyüklüğü ve şiddeti ayrıntılı olarak sisteme girilir.

DEPREMDE REVİZE NE ANLAMA GELİR?

İlksel deprem verileri üzerine çalışılması, ilk verilerin hesaplanması sonucu yeni verilerin elde edilerek sunulmasına depremde revize adı verilir. Sismograf adı verilen depremin büyüklüğünü ölçen aletler tarafından ilk verileri girilen depremler, uzmanlar tarafından değerlendirildikten sonra güncellendiğinde revize deprem halini alır.