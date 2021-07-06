Revize Ekran Ne Demek? Revize Ekran Nedir?

Orijinal telefon ekranı hasar alan ve garanti kapsamında olmayan telefon kullanıcıları, ekran tamiri için telefoncuların yolunu tutuyor. Yan sanayi ekranların yanında revize ekran ifadesi de bu kullanıcıların karşısına çıkıyor. Revize ekran ne demek diye merak eden pek çok kişi bu ekranların özellikleri hakkında araştırma yapıyor. İşte revize ekran nedir sorusunun yanıtı!

REVİZE NE DEMEK?

Revize kelimesi dilimize Fransızca'dan geçmiştir. Revizyon köküne dayanan bu kelime, görmek anlamına gelen vis- fiil köküyle Fransızca yeniden, tekrar anlamına gelen re+ ön ekinin birleşimi sonucu oluşmuştur. Fransızca'da reviser halini alan bu ifade dikkatle bakmak, gözden geçirmek anlamlarına gelir. Dilimizde revize olarak yer bulan bu ifade gözden geçirme, yeniden ele alma, güncelleme ya düzeltme gibi anlamlara gelmektedir.

REVİZE EKRAN NE DEMEK?

Akıllı telefonlarla ilgili olan revize ekran ifadesi, orijinal fakat çıkma olan bir ekranın başka bir cihaza takılması anlamına gelir. Herhangi bir arıza nedeniyle kullanılmaz halde olan akıllı telefonlardan çıkarılan kusursuz ve çiziksiz ekranlara revize ekran adı verilir.

ORİJİNAL REVİZE EKRAN NE DEMEK?

Yan sanayi camlardan farklı olarak hatasız ve kusursuz görüntü sağlanır. OEM (Orijinal Ekipman Üreticisi) ekranlardan tek farkı ön camın değişmiş olmasıdır. Revize ekran iç cam sabit kalır, yalnızca dış cam değişir. Bu nedenle orijinal kalite görüntü verir. Dokunmatik hassasiyeti OEM ekranla aynıdır.

REVİZE EKRAN NASIL ANLAŞILIR?

Revize ekranı yan sanayi ekranlardan ayıran en önemli fark ekranın rengidir. Orijinal telefon ekranları mat siyah bir görüntüye sahipken yan sanayi ekranlarda gri bir renk söz konusudur. Revize ekranlar, tamir edilemeyecek kadar bozulan orijinal telefonlardan elde edilir. Ayrıca yan sanayi ekranlarda renklerin ekrana daha kötü yansıması, beyaz arka planlı sitelerde piksellerin koyulaşması gibi durumlar söz konusu olur. Bu tip ekranlarda görüntü pembe ya da sarımtırak olmaktadır. Işığı yayış şekli sebebiyle göz yorma özelliğine sahiptir.