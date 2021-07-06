Revize Ne Demek? Revize Etmek Ve Revize İstemek Anlamı Nedir?

Dilimizde revize etmek, revize istemek, revize deprem gibi kullanımlarda yer bulan bu sözcük, revize ne demek sorusuyla inceleniyor. Yaptığı bir ödev ya da iş hakkında üstünden ya da ödevi teslim edeceği kişiden geri dönüş alanlar, revize etmek ve revize istemek anlamı nedir sorularıyla araştırılıyor. Bu kelimenin eş anlamlısı da merak edilenler arasında yer alıyor. İşte bu kelime hakkında merak edilenler.

REVİZE NE DEMEK?

Dilimize Fransızca'dan geçen revize sözcüğü revizyon köküne dayanır. Latince vis- "görmek" fiil kökü Fransızca'da re+ "yeniden, tekrar" önekiyle birleşerek "reviser" halini alır. Bu kelime "dikkatle bakmak" gözden geçirmek manasını kazanır. Zamanla "revision" halini alan bu sözcük "gözden geçirme" anlamı kazanır. Dilimize de bu anlamıyla ve revize şekliyle geçmiştir.

REVİZE ETMEK NE DEMEK?

TDK sözlük anlamına göre revize etmek bir yazıyı ya da durumu yeniden ele almak, tekrar gözden geçirmek, düzeltmek, düzenlemek anlamlarına gelir. Daha önce son halini alarak yayınlanan ve sunulan bir yazının ya da bilginin tekrar değerlendirilmesi işidir.

REVİZE İSTEMEK NE DEMEK?

Revize istemek ise hazırlanan bir işin ya da akademik bir yazının tekrar gözden geçirilmesi için üstler tarafından hazırlayıcıya geri gönderilmesidir. Revize isteyen kişi genellikle düzeltilmesini istediği kısımları dipnot olarak eklemektedir. Bu şekilde belirtilmediyse revize eden düzenlediği kısmı dipnot olarak belirtir.

REVİZE ETMEK EŞ ANLAMLISI NEDİR?

Revize kelimesinin eş anlamlısı "yenilenmiş, düzeltilmiş" olarak karşımıza çıkar. Revize etmek eş anlamlısı ise "tashih, gözden geçirme, yeniden ele alma, düzeltme, düzelti, hatadan arındırma" olarak karşımıza çıkar.

REVİZE DEPREM NE DEMEK?

Revize deprem, bir depremin şiddeti otomatik olarak girildikten sonra, depremin değerlendirme ve hesaplamasının yapılarak güncellenmesidir. Özetle ilksel deprem verilerinin net olarak hesaplanması sonucu elde edilen deprem verisine revize deprem adı verilir.