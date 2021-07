Giriş Tarihi: 6.7.2021 10:34 Son Güncelleme: 6.7.2021 10:44

Sıvı Maddelerin Hacmi Nasıl Bulunur? Sıvıların Hacmini Ölçmeye Yarayan Araç Nedir?

Her madde bulunduğu ortamda bir yer kaplamaktadır. Ve bulunduğu ortamda kapladığı yere de hacim denmektedir. Bu bilgilere göre her maddenin bir hacmi bulunmaktadır. Sıvılar, katılar, gazlar her maddenin bir hacmi bulunmaktadır. Bu hacimleri ölçmek için ise farklı farklı aletler kullanılmaktadır. Katıların hacmi hem hesaplanabilir hem de ölçülebilir. Gazların ise belirli bir hacmi bulunmamaktadır, içine konduğu kabin hacmi gazın hacmine eşit olmaktadır. Sıvıların hacmini ölçmekte ise “Dereceli silindir” kullanılmaktadır.