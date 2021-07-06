Ücretsiz 8 farklı eğitim semineri başlıyor

Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nin ile İş Kadınları Derneği iş birliğinde, 'Dijital Çağda Fikirler Dönüşüyor, Gelecek Şekilleniyor' sloganıyla gerçekleştirilecek eğitim seminerleri dizisi başlıyor. Eğitim seminerleri, 5 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında her hafta, Pazartesi ve Perşembe günleri saat 19.00'da gerçekleştirilecek.

EKONOMİK GELİŞME KATKI

Yakın Doğu Üniversitesi Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkez Başkanı Prof. Dr. Zehra Altınay, "Topluma dokunan ve değer katan projeler oluşturmak için çalışıyoruz. Merkezine dijitalleşmeyi alan eğitim seminerleri ile de birçok katılımcının hayatına dokunarak toplumsal ve ekonomik gelişime katkıda bulunacağımıza inanıyoruz." dedi.