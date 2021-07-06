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Giriş Tarihi: 6.7.2021 11:48 Son Güncelleme: 6.7.2021 11:49

Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim olacak mı? Yeni eğitim öğretim yılında üniversiteler açılacak mı?

Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim olacak mı? Yeni eğitim öğretim yılında üniversiteler açılacak mı?

Koronavirüs salgınının en çok etkilediği alanlardan bir tanesi eğitim öğretim yılı oldu. Çoğunlukla uzaktan eğitim sistemi şeklinde devam eden okullar ve üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılında açılıp açılmayacağı ve yüz yüze eğitim olup olmayacağı araştırılıyor. Yeni normalleşme dönemine girilmesi ile birlikte bilindiği üzere 1 Temmuz tarihinde de yasaklar kaldırılmıştı. Öte yandan MEB tarafından yapılan açıklama doğrultusunda; 6 Eylül’de okulların açılacağı bilgisi geldi. Bu kapsamda; üniversiteler ne zaman açılacak ve yüz yüze eğitim olacak mı? Yeni dönemde üniversiteler açılacak mı? İşte konu ile ilgili son gelişmeler.

"Üniversiteler ne zaman açılacak?", "Üniversiteler açılacak mı?" gibi soruların yanıtları milyonlarca üniversite öğrencisi tarafından sorgulanıyor. Son olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklama doğrultusunda okulların 6 Eylül tarihinde açılacağı bilgisi gelmişti. Bu kapsamda; gözler üniversitelerin açılacağı tarihe çevrildi. Buna göre; üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim olacak mı? Yeni eğitim öğretim yılında üniversiteler açılacak mı?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme takvimi açıklamaları kapsamında, üniversitelerin, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını bildirmişti.

YÖK'TEN AŞI TALEBİ GELMİŞTİ

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istemişti.



Yükseköğretim Kurulundan, Sağlık Bakanlığına gönderilen yazıda, bütün dünya ülkeleri ile birlikte Türkiye'nin de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını ile bir yılı aşkın süredir mücadele ettiğine dikkat çekilmişti.

Sağlık sisteminin güçlü alt yapısı, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumların ve sağlık çalışanlarının fedakarca gayretleri ve etkin yönetişim sayesinde küresel salgın ile mücadelede ülkenin başarılı olduğunun görüldüğü vurgulanan yazıda, bununla birlikte topyekun normalleşme sürecine geçilmesinin ancak aşılanmanın yaygınlaşmasıyla mümkün olacağı belirtilmişti.

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Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim olacak mı? Yeni eğitim öğretim yılında üniversiteler açılacak mı?
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