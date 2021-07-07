5. Sınıf Matematik Alan Ölçme Konu Anlatımı - Alan Ölçme Birimleri Nelerdir?

Geometrik cisimler içerisinde dikdörtgen ve kare alan ölçümleri için belirli formüller kullanılır. Bu alan ölçümleri için kenar uzunları belirlenir ve alan ölçümü santimetre ya da metre kare cinsinden bulunur. Sizler için hazırladığımız 5. sınıf alan ölçme konu anlatımı içerisinde alan ölçme birimlerini bulabilirsiniz.

ALAN ÖLÇME NEDİR?

Akan ölçme işlemi kare ya da dikdörtgensel cisimlerde yapılır. Kare bir alanı ölçmek istediğinizde karenin özelliklerini bilmeniz alan ölçme işlemini kolaylaştırmaktadır. Bilindiği üzere karenin tüm kenarları birbirine eşittir. Bu kapsamda bir kenarının ölçüsü 2 cm olan bir karenin alanı da 2 cm2 olarak bulunur.

Soru:

Kısakenarı 4 olan, uzun kenarı ise 5 olan bir dikdörtgen şekli ele alalım. Bu ölçülere sahip bir halı odada kaç metrekarelik alanı kaplar?

Çözüm:

A = a x b ise

A = 4 m x 5 m = 12 m2

ALAN ÖLÇME BİRİMLERİ NEDİR?

Alan m2 ile ifade edilir. Alan ölçe birimleri ve sembol edilişleri ise aşağıdaki şekilde büyükten küçüğe doğru sıralanır:

Kilometrekare = km2

Hektometrekare = hm2

Dekametrekare = dam2

Metrekare = m2

Desimetrekare = dm2

Santimetrekare = cm2

Milimetrekare = mm2

Alan ölçme işlemlerinde bu birimleri çevirirken şu işlemler yapılır:

Büyük birimi küçüğe çevirirken : çarpma

Küçük olanı büyüğe çevirirken : bölme

Birimleri çevirme işleminde her merdiven basamağındaki işlem 100 ile yapılır. Burada anlatılmak istenen, 1 basamak üzerinde olanı birime çevirdiğimizde 100' bölme işlemi yapılır, 1 basamak altındakine çevirdiğimizde ise 100'le çarparız.

Birimler birbirine çevrilirken merdivendeki her basamak için 100 sayısı ile işlem yapılır. Yani bir birimi 1 basamak üzerinde bulunan birime çevirirken 100 'e bölmemiz, 1 basamak altındaki birime çevirirken 100 ile çarpmamız gerekmektedir. Alan ölçüm birimlerini çevirme aşağıdaki gibi yapılır:

1000000 m2 = 10000 dam2 = 100 hm2 = 1 km2

0,000001 km2 = 0,0001 hm2 = 0,01 dam2 = 1 m2

1000000 mm2 = 10000 cm2 = 100 dm2 = 1 m2

0,000001 m2 = 0,0001 dm2 = 0,01 cm2 = 1 mm2