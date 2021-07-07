5. Sınıf Matematik Geometrik Cisimler Konu Anlatımı - Geometrik Cisimlerin Özellikleri Nelerdir?

Farklı ölçü ve şekillerde bulunan ve matematik 5. Sınıf müfredatında yer alan geometrik cisimler günlük hayatımızın her alanında bulunmaktadır. 5. sınıf geometrik cisimler konu anlatımı kapsamında hazırladığımız yazımızda geometrik cisimlerin özellikleri hakkında tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

GEOMETRİK CİSİMLER NELERDİR?

Geometrik cisimler, günlük hayatımızda her an kullandığımız defterler, kalemler, silgiler hatta masa ve tabaklardır. Bir basketbol topu da geometrik cisim olarak sınıflandırılabilir. Gelin geometrik cisimlerin çeşitleri ve özelliklerini detaylı bir şekilde inceleyelim:

DİKDÖRTGENLER PRİZMASI

Dikdörtgenler prizması, kare ve küp şekillerde görülür. Bir kibrit kutusu, koli ve dolaplar prizma olarak adlandırılır. Bir prizmanın tüm yüzeyi dikdörtgen ise buna dilkdörtgenler prizması adı verilir. Dikdörtgenler prizmasının özellikleri ise aşağıdaki gibidir:

6 yüzü bulunur.

8 köşeye sahiptir. Ayrıt sayısı 12'dir.

Birbirine eş ve paralel karşılıklı yüzleri bulunur.

Birbirine eş ve paralel karşılıklı ayrıtları bulunur.

KARE PRİZMA

Kare prizma, tabanları kare olan şekillere verilen addır. Özellikleri ise şu şekildedir:

Kare prizmanın tabanları eşittir.

Yan yüzleri de birbirine eşittir ve dikdörtgen şeklindedir.

KÜP

Dikdörtgenler prizması kapsamında ele alınan küpün tüm yüzeyleri karedir. Özellikleri ise şu şekildedir:

Tüm yüzleri eşit ve karedir.

Ayrıt uzunluklarının da hepsi eşittir.

DİKDÖRTGENLER PRİZMASININ AÇINIMI NEDİR?

Dikdörtgenler prizmasında yüzey alanı mevcuttur. Bu yüzeylerin hepsinin alanı vardır ve bu alan ölçüsü toplanarak bulunur. Karşılıklı olan tüm yüzeylerde dikdörtgenler prizmasında eşittir.

Bir dikdörtgenler prizmasında 6 yüz bulunur. Bu yüzden 6 adet dikdörtgen olduğu unutulmamalıdır. Bu kapsamda kapalı konumda olan bir dikdörtgenin karşılıklı olan yüzleri bir açınımda eşittir ve yan yana gelmezler.

Soru:

Bir dikdörtgenler prizmasını ele alalım: Prizmada ayrıt uzunlukları 18 cm, 6 cm ve 10 cm olarak ölçülmüştür. Bu prizmada karşılıklı olarak bulunan yüzeyler de aynıdır. Eğer bu ölçülerde verilen prizma 90 derece açı ile döndürüldüğünde a, b ve c değerleri ne olur?

Çözüm:

Verilen ölçülerdeki prizmayı ele aldığımızda kenar ölçüleri şu şekildedir:

A = 10 cm

B = 18 cm

C = 6 cm olur.