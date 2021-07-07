5. Sınıf Matematik Kesirler Konu Anlatımı - Örnek Kesir Problemleri Ve Çözümleri

X ve Y' yi bir doğal sayı olarak ele alırsak, Y ≠ o olmak üzere x / y ifadesi kesir olarak tanımlanır. Kesirlerin çeşitleri bulunur. 5. sınıf kesirler konu anlatımı - Örnek kesir problemleri ve çözümleri kapsamında kesirler hakkında tüm bilinmesi gerekenleri yazının devamında bulabilirsiniz.

KESİR NEDİR?

X ve Y' yi bir doğal sayı olarak ele alırsak, Y ≠ o olmak üzere x / y ifadesi kesirdir. X burada payda ya da pay olarak adlandırılır. İfade ediliş şekli 2 / 5, 27 / 29 … gibidir.

Bir bütün parçanın kaç tane eşit paçaya bölündüğünü bize gösteren paydadır. Bölünün bu eşit parçalardan alınan adedi gösteren ise pay olarak ifade edilir. Örnek üzerinden anlatmak gerekirse;

4 eşit parçaya ayrılan kesrin ikisi alınırsa bunun ifade edilişi 1 /2 'dir.

8 eş paçaya bölünen parçanın 2 parçası taranmış ise bunun ifade edilişi 2 / 8 'dir.

Eşit olarak bölünmeyen bir kesirde ise taranmış bir bölge olsa da bunun kesir olarak bir karşılığı ifade edilemez.

KESİR ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Eğer pay paydadan daha küçük ifade edilir ise buna basit kesir ismi verilir.

5 / 8, 3 / 8, 10 / 15

Bir kesirde pay paydadan büyükse ya da pay paydasına eşit ise bu birleşik kesir adı verilir.

8 / 4, 7 /2, 17 / 8

Basit kesi ile sayma sayısından meydana gelen kesirlere tam sayılı kesir adı verilir.

5 7 / 8, 2 3 / 4

Kesirler konusunda unutulmaması gereken ise şunlardır:

Doğal sayıların hepsinin paydası 1 dir.

Tam sayılı kesirler aynı zamanda birleşik kesirdir.

ÖRNEK KESİR PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜMLERİ

Soru:

16 / 3 olan bir birleşik kesrin tam sayılı kesre çevrilmiş hali nedir?

Çözüm:

16 / 3 birleşik kesri tam sayılı kesre çevirdiğimizde;

Payda : 6

Tam kısım : 5

Pay :01'dir.

Bu kapsamda 16 / 3 birleşik kesrin tam sayılı kesre dönüşümünün ifade edilişi 5 tam 1 / 3 'tür.