5. Sınıf Matematik Kesirlerle İşlemler Konu Anlatımı - Kesir İşlemleri Nasıl Yapılır?

Kesirler ile işlemler konu anlatımında problem çözümünü kolay bir şekilde yapmak için kesirli sayıları da bilmeniz gerekmektedir. 5. sınıf kesirlerle işlemler konu anlatımı kapsamında ilk adımda toplama ve çıkarma işlemleri bilinmektedir. Sizler için hazırladığımız bu yazımızda 5. sınıf kesirlerle işlemler konu anlatımı- Kesir işlemleri nasıl yapılır? hakkında merak edilen her şeye ulaşabilirsiniz.

KESİR İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

Kesirler ile işlem yapılması sırasında pay ve paydalar konusunda dikkat edilmesi gerekmektedir. Toplama ve çıkarma işleminde eğer toplama ve çıkartma işlemi yapılacak ise burada paydaların eşit olup olmadığına bakılır. Paydalar eşitse ilk olarak payların toplaması yapılır. Ya da buradaki duruma göre paylar çıkarılır. Kesirler ile ilgili toplama ve çıkarma işlemini örnekler üzerinden incelemek gerekirse;

Soru:

3 / 6 + 2 / 6 işleminin sonucu nedir?

Yukarıdaki soruda görüldüğü gibi verilen kesirlerde paydalar eşittir. İki kesirde de paydalar 6'dır. Bu kapsamda işlemi yapmak için yapmamız gereken payları toplamaktır. Bu kapsamda;

3 / 6 + 2 / 6 = 5 / 6'dır.

Soru:

5 / 8 - 3 / 8 işleminin sonucu nedir?

Paydaları eşit olan bu soruda cevabı bulmak için yapılması gereken payların birbirinden çıkarılmasıdır.

5 / 8 - 3 / 8 = 2 / 8 dir.

Toplama ve çıkarma işlemi yapılırken kesirlerde tam sayılı kesir kullanıldıysa tam sayılı olan taraflarda çıkarma ve toplama işlemi kendi arasında yapılır. Bunun yanı sıra bu tür sorularda ilk olarak tam sayılı kesri birleşik kesre dönüştürülür ardından da işlemler yapılır.

Soru:

2.4 / 8 + 2.3 /8 işleminin sonucu nasıl bulunur?

Yukarıda verilen sorunun çözümü için iki farklı yöntem kullanılır. İlk yöntemde tam olarak verilen taraflar kendi arasında toplanır.

2.4 / 8 + 2.3 /8 = 4.7 / 8 sonucuna ulaşılır.

İkinci yöntemde ise kesirler ilk adımda birleşik kesre çevrilerek toplanır.

2 x 8 = 16 + 4 = 20 ise burada payda da aynı şekilde yazılır. 20 / 8 sonucuna ulaşılır.