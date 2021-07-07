5. Sınıf Matematik Ondalık Gösterim Konu Anlatımı - Kesirlerin Ondalık Gösterimi Nasıl Yapılır?

Ondalık sayı kullanımı matematiğin temel konularından biri olsa da günlük hayatımız içerisinde de sıklıkla kullanılır. Peki ondalık gösterim nasıl yapılır ve nasıl okunur. İşte 5. sınıf ondalık gösterim konu anlatımı hakkında her şey.

ONDALIK GÖSTERİM NEDİR?

Bir markete ya da pazara gittiğimiz zaman, etiketler üzerinde yer alan fiyatların çoğu küsürat denilen ondalık rakamlar ile ifade edilir. Örneğin bir markette 4.5 lira gibi bir fiyat ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bunun yanı sıra ölçü ifadelerinde de 0.75 ile 2.5 kg gibi rakamlar kullanılabilir. Ondalık gösterim adı verilen bu matematik konusunda kesirlerin ifade edilişinde virgül kullanımı da yapılır.

KESİRLER ONDALIK GÖSTERİM İLE NASIL İFADE EDİLİR?

Ondalık gösterim, kesirlerin ifade edilişinde de kullanılan bir yöntemdir. Gün içerisinde kullandığımız pek çok yerde de kesirli sayıları ondalık gösterim ile ifade edebiliriz. Peki kesirler ondalık gösterim ile nasıl ifade edilir. Örneğin paydası 10 – 100 ya da 1000 olarak verilen kesirler ondalık gösterim ile kolaylıkla ifade edilebilir. Burada yapılması gereken tam kısımda virgül ile ondalık kısmın ayrılmasıdır. Gelin kesirlerin ondalık gösterimler ile ifade edilmesini örnekler ile inceleyelim.

Soru:

5.75 sayısını inceleyecek olursak; Ondalık sayıda virgülden önce verilen kısım 5 tam sayılık bölümdür. Ondalık kısım ise 75 sayısıdır ve virgülden sonrasıdır.

Unutulmaması gereken ise paydası 10 ile gösterilen kesirlerde virgülden sonra da bir basamağı yer alır. Bunun yanı sıra 100 paydası olan bir gösterimde de virgülden sonra 2 basamak bulunur. Bu konuyu da örnekler üzerinden inceleyebiliriz.

1/10 = 0,1

1/100 = 0,01

1/1000 = 0,001

Yukarıda yer alan kesirlerin ondalık sayıya çevrilmesi için virgülden önce yer alan bölümü sıfır olarak almalıyız.

Soru:

8/10 sayısını ondalık sayıya çeviriniz.

0,8

26 / 100 kesrini ondalık sayıya çeviriniz.

26/100 = 0,26

30 /1000 kesrini ondalık sayıya çeviriniz.

30/1000 = 0,030

TAM SAYILI KESİRLER ONDALIK SAYIYA NASIL ÇEVRİLİR?

Tam sayılı kesirlerin ondalık sayıya çevrilmesi basit bir şekilde gerçekleştirilir. Bu işlemin nasıl yapıldığını örnek soru üzerinden öğrenebilirsiniz.

Soru:

3 4 / 10 tam kesrini ondalık sayıya çeviriniz.

3 4 / 10 = 3,4