5. Sınıf Matematik Yüzdeler Konu Anlatımı - Bir Sayının Yüzdesini Hesaplama Nasıl Yapılır?

Matematikte hesaplama yapılırken farklı yöntemler kullanılır. Bunlardan biri de yüzde hesaplamadır. Yüzde hesaplama yapılırken nelere dikkat edilir?, yüzde hesaplama nasıl yapılır konusunu detaylı bir şekilde ele alacağız. İşte 5. sınıf yüzdeler konu anlatımı - Bir sayının yüzdesini hesaplama nasıl yapılır?

YÜZDE HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yüzde, çoklukların içinde yer alan tüm parçaların ya da o parçaların belirli alanlarını gösteren kısımlardır. Yüzde ile genel olarak paydası 100 olarak verilen kesirlerden bahsedilir. Yüzde konusu sembol ile ifade edilmek istendiğinde ise ' % ' sembolü kullanılır. Okunuşu ise "Yüzde" dir. Hazırladığımız bu yazıda da bir sayının yüzdesi nasıl hesaplanır, nasıl yazılır ve nasıl okunur konularını detaylı olarak ele alacağız. Gelin bunu örnek sorular üzerinden inceleyelim:

Sorular:

50 / 100 sayısını yüzdelik şekilde yazınız = % 50

20 / 100 sayısını yüzdelik şekilde yazınız = % 20

30 / 100 sayısını yüzdelik şekilde yazınız = % 30

10 / 100 sayısını yüzdelik şekilde yazınız = % 10

Yukarıda verilen örneklerde de görüldüğü gibi kesir olarak verilen ve yüzdeye çevrilen kesirler aynı zamanda yüzdeden kesirli sayılara da çevrilir. Aşağıda verilen yüzdelik sayıların kesirli sayılara çevrilişini birlikte inceleyelim:

Sorular:

%7 = 7/100 = 0,07

%87 = 87/100 = 0,87

%6 = 6/100 = 0, 06

%400 = 400/100 = 0,40

BİR SAYININ YÜZDESİNİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Yüzde hesaplama konusu içerisinde bazı durumlarda kesirler ondalık gösterim ile ya da yüzde halinde ifade edilebilir. Burada doğru çözümleri bulmak için karşılıklı olarak çevrilir. Eğer burada size 44 / 100 şeklinde bir kesir verildiyse ve bunun yüzdeye çevrilmesi istendiyse bunun ifade edilişi % 44 'tür. Bu konuyla ilgili detaylı örnekler ve bunların sıralanışını aşağıda inceleyeceğiz.

Aşağıda yer alan sayılar küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

% 55

2 /4 = % 25

0,35 = 35 / 100 = % 35

% 25 < %="" 35="">< %="">

Yukarıda yer alan soruda da görüldüğü gibi yüzde sayıların küçükten büyüğe doğru sıralanması için ilk olarak verilen ondalık ve kesirli sayıları da yüzde hesaplama yöntemi ile çevirdik. Ardından sıralayarak sonuca ulaştık.