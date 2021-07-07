7,9 milyon "Telafide ben de varım" dedi

2020-2021 eğitim öğretim yılı sona erince telafi eğitimi için "Telafide ben de varım" programı başlatılmıştı. Ulusal Destekleme Programı'nın (UDEP) yaz tatili için hazırlanan "Telafide Ben de Varım" programı 5 Temmuz-31 Ağustos arasında düzenleneceği belirtilmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından "Telafide ben de varım" programına katılan öğrencilerin sayısını açıkladı.

7 MİLYON 962 BİN 450 ÖĞRENCİ BAŞVURDU

Bakan Selçuk, telafi eğitimine katılan öğrenci sayısını açıklayarak, "Bugün baktım ki 7 milyon 962 bin 450 öğrencimiz #telafidebendevarım deyip etkinliklere katılım bildirmiş. Türkiye genelinde 500 bine yakın farklı etkinlikle her çocuğun ilgi alanını göz önünde bulundurmaya çalıştık. Katılmak isteyen tüm öğrencilerimize kapımız yaz boyu açık" ifadelerini kullandı.

283 BİN 388 ÖĞRETMEN TELAFİ EĞİTİMİ VERECEK

Bakan Selçuk açıklamalarına şöyle tamamladı: "283 bin 388 öğretmenimizle, yaz boyu öğrencilerimizle beraber olmak ve etkinliklerde çocuklara eşlik etmek için #telafidebendevarım diyoruz. Emeklerinize minnettarız... Sevgili Velilerimiz, 'Telafide Ben de Varım' kapsamında 81 ilde 22.000 okulda 479.749 etkinlik planlandı. Bunlardan biri mutlaka sizin çocuğunuzun da ilgisini çekip onun yüzünü güldürebilecek, ona iyi gelecek bir etkinliktir. Lütfen, http://telafidebendevarim.meb.gov.tr adresine bir göz atın."