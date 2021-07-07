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Haberler Eğitim Haberleri Açık lise AÖL 3. dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı: MEB AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 7.7.2021 19:09

Açık lise AÖL 3. dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı: MEB AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

Açık lise AÖL 3. dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı: MEB AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

Açıköğretim üzerinden lise eğitimi alan vatandaşlar 2021 AÖL sınav sonuçları için bekleyişe geçti. 3. Döneme ilişkin sınavların 7 Temmuz tarihinde sona ereceği bilinirken online sistem üzerinden sınavlara katılım sağlayan adaylar gözünü Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelecek sonuç açıklamasına çevirdi. Hal böyleyken “AÖL 3. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Bakanlık resmi bir tarih açıklamasında bulunmasa da sonuçların kısa zaman içerisinde erişime açılması bekleniyor. Peki, Açık lise 2021 AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte sonuç sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

AÖL sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. Açık lise eğitimi alan vatandaşlar belirlenen tarihler aralığında sınavlara katılımlarını gerçekleştirdi. 7 Temmuz yani bugün sınavların sona ereceği biliniyordu. Bu kapsamda ise "AÖL 3. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı genellikle sınavlara ilişkin sonuçları 15 günlük süre içerisinde açıklıyor. Buna göre; AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte konuya ilişkin son dakika gelişmeleri ve detaylar…

Açık öğretim lise AÖL sınav sonuçları bugün açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? 2021 AÖL online sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Açık lise 3. Dönem sınavlarına ilişkin sonuçların erişime açılması halinde haberimizin içeriğine erişim linki ekleyeceğiz. Gelişmeleri sabah.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...

Açık öğretim lise AÖL sınav sonuçları bugün açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? 2021 AÖL online sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN VE NEREDEN AÇIKLANACAK?

Açık lise sınavının sonuçları http://aol.meb.gov.tr/ adresinden açıklanacak.

Açık öğretim lise AÖL sınav sonuçları bugün açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? 2021 AÖL online sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

SINAVIN UYGULANMASI

Öğrenciler, aynı eğitim öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınavlardan yalnızca birine katılabileceklerdir. Online sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecektir.Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklardır. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyeceklerdir.

Açık öğretim lise AÖL sınav sonuçları bugün açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? 2021 AÖL online sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacaktır. Öğrenciler, sınav süresi içinde kendilerine atanan en fazla 24 dersten sınava katılabilecekler ve atanan derslerden istedikleri dersi seçerek sınavı başlatıp bitirebileceklerdir.

Açık öğretim lise AÖL sınav sonuçları bugün açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? 2021 AÖL online sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Seçilen derse ait sınav, "Sınava Başla" butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında "Kaydet ve İlerle" butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise "Kaydet ve İlerle" butonu yerine 'Sınavı Bitir' butonu olacaktır.

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Açık lise AÖL 3. dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı: MEB AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?
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