Ameliyathane hizmetleri mezunları ne iş yapar? Ameliyathane hizmetleri mezunları maaşları ve iş olanakları

Sağlık sektöründe, doktor ve hemşireler dışında birçok alanda çalışana ihtiyaç duyulmaktadır. Acil Durum ve Afet Yönetimi, Ağız ve Diş Sağlığı, Anestezi, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi ve Ameliyathane Hizmetleri sağlık sektöründe oldukça önemli konuma sahip bölümlerdir. İnsan hayatında oldukça önemli bir yere sahip olan sağlık sektörü Covid-19 salgınıyla birlikte daha da önem kazanmıştır. Ameliyat hizmetleri de sağlık sektörü açısından önemli bir bölümdür. Ameliyathanede görev alan sağlıkçılar, ameliyat ekibine yardımcı olur. Bu bölümü okumak isteyen öğrenciler ameliyathane hizmetleri dersleri nelerdir? sorusuna cevap aramaktadır. 2021 yılı ameliyathane taban puanları ve diğer bilgiler haberimizde yer alıyor.

AMELİYATHANE HİZMETLERİ NEDİR?

Ameliyathane hizmetleri bölümü 2 yıllık bir ön lisans programıdır. Bu bölümden mezun olan sağlıkçılara ameliyat teknikeri veya cerrahi personel adı verilir. Ameliyat için tüm cerrahi malzemeleri hazırlayan sağlıkçılar, hekimin uygun görmesi durumunda cerrahi ekibe yardımcı olur. Ameliyat başında ve sonunda cerrahi malzemeleri hazırlayıp temizlen cerrahi personel, sterilizasyondan da sorumludur.

AMELİYATHANE HİZMETLERİ MEZUNLARI NE İŞE YAPAR?

Ameliyathane hizmetleri bölümünden mezun olan bir birey cerrahi sağlık personeli olarak adlandırılır. Ameliyatlarda görev alan bu sağlık çalışanları; tüm cerrahi aletlerin hazırlanmasından ve temizliğinden sorumludur. Ameliyatta doktora yardımcı olan cerrahi personel, doktorun gerekli gördüğü yerlerde yardımcı olur. Ameliyat öncesi ve sonrası malzemelerin sterilizasyonunu sağlar. Ameliyat için güvenli ortamı hazırlayan sağlık çalışanı ameliyat kayıtlarını tutar ve hastaya da rehberlik eder.

AMELİYATHANE HİZMETLERİ MAAŞLARI

Ameliyathane hizmetleri maaşları kurumlara göre değişim göstermektedir. Hastanenin özel veya devlet hastanesi olmasına göre farklı fiyatlandırmalar yapılmaktadır. Ameliyat teknikeri olarak da anılan cerrahi personelin maaşı yeni başlayanlar için 4600 ila 4800 lira arasında değişmektedir. 5 senelik deneyimli sağlık teknikeri 4650-4850 lira alırken 10 senelik deneyimli sağlık personeli 4700-4900 lira maaş almaktadır. 30 senelik sağlık teknikeri ise 5100 ve 5300 Türk lirası arasında maaş almaktadır.

2021 YILI AMELİYATHANE TABAN PUANLARI

2021 ameliyathane taban puanları üniversiteye göre farklılık göstermektedir. Bölümün en yüksek puanı Hacettepe Üniversitesi'nde bulunmaktadır. TYT türüyle alım yapan bölümde Hacettepe Üniversitesi taban puanı 324,08281 iken başarı sırası ise 339,978'dir. Vakıf üniversitelerinde en yüksek puan ise Bahçeşehir Üniversitesinde bulunmaktadır. Tam burslu ameliyathane hizmetleri bölümünün taban puanı 322,32076 iken başarı sıralaması ise 348,313'tür. Devlet ve Özel olmak üzere birçok farklı üniversitelerde bulunan bölümün en düşük puanı Kapadokya Üniversitesinde bulunuyor. Kapadokya Vakıf Üniversitesi %25 indirimli, 2021 yılı ameliyathane taban puanları 188,68218'den başlamaktadır.

AMELİYATHANE HİZMETLERİ DERSLERİ NELERDİR?

2 yıllık Ameliyathane hizmetleri bölümü okuyacak öğrenciler; Temel Anatomi ve Fizyoloji, Temel Mikrobiyoloji, Türk Dili I,Cerrahi Hastalıklar Bilgisi I, Üniversite Kültürü I, Biyomedikal Teknolojisine Giriş, İngilizce I, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, Sterilizasyon İlkeleri, Pozitif Psikoloji ve İletişim Becerileri, Cerrahi Hastalıları Bilgisi II, Ameliyathane Uygulamaları I, Türk Dili II, Üniversite Kültürü II, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II, İngilizce II, Yaz Stajı, Sağlık Hizmetleri Yönetimi, Anesteziye Giriş, İlk Yardım, Ameliyathane Uygulamaları II, Sosyal Sorumluluk Projesi, Sağlık Hukuku, Hasta Güvenliği, Meslek Etiği, Kalite Güvencesi ve Standartları, Egzersiz ve Vücut Geliştirme, Ameliyathane Uygulamaları III derslerini almaktadır.