AÖF yaz okulu kayıt işlemleri 5 Temmuz itibarıyla başladı. Kayıt işlemleri 9 Temmuz'da sona erecek olup AÖF ders seçimi işlemleri ders ekle-sil kısmından yapılabilecek. Öte yandan; ön lisans ve lisans öğrencileri kayıt yaparken en fazla beş ders seçebilecekler. Bu noktada; "Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu kayıtları nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?" sorusunun yanıtı da sorgulanıyor. Bu başlık altından; AÖF yaz okulu kayıtları ve ders seçimi ekranına ulaşabilirsiniz.

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?

Yaz okulu kayıt işlemi, Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir. Kayıt işlemleri;



05 Temmuz 2021 Pazartesi günü başladı.



09 Temmuz 2021 Cuma günü saat 22:00'de sona erecektir.



Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacaklardır. Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından yapılacaktır.



AÖF KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

Ders seçimi üç aşamadan oluşmaktadır:



-Birinci aşamada aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonu Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi girmeniz gerekecektir.



- İkinci aşamada ders seçimi yaparak yaz okulunda almak istediğiniz dersleri belirleyeceksiniz.



-Üçüncü ve son aşamada ise yaptığınız ders seçimini onaylamanız istenecektir. Yaptığınız ders seçimini onaylamadığınız takdirde, ders seçimi geçersiz sayılacaktır. Ders seçiminde değişiklik yapan öğrencilerin, en son onayladığı ders seçimi geçerli olacaktır ve ödeme bilgileri buna göre oluşacaktır.

KİMLER KAYIT YAPTIRACAKLAR?

Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir.



-Not Durum Belgesinde; genel not ortalaması 2,00 veya 2,00'nin üzerinde olan öğrenciler, FF harf notu olan ve/veya hiç almadığı ders/derslerden, en fazla beş ders seçebilir.



-Not Durum Belgesinde; genel not ortalaması 2,00'nin altında olan öğrencilerin, FF harf notu aldığı ders/dersler, uyarı aldığı dönemden itibaren koşullu geçer (CD, DC ve DD) harf notu aldığı ders/dersler ile hiç almadığı ders/derslerden, en fazla beş ders seçebilir.



- Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler, derslerin yarıyıllarını dikkate almadan ders seçimi yapabilir.



-Öğrenci, ders seçim işlemlerini; kayıt tarihleri içinde yapar ve bu işlemlere sonradan itiraz edemez.

-Kayıt tarihleri içinde ödeme yapılmadığı sürece ders seçimi yapılabilir. Yapılacak ödeme tutarları alınan ders/derslerin sayısına göre belirlenmektedir.



-Ödeme yaptıktan sonra ders seçiminde değişiklik yapmak isteyen öğrenciler, 05-09 Temmuz 2021 tarihleri arasında aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Otomasyonu, Ders Seçim (Ekle/Sil) bağlantısından işlem yapabilir.



-Güz ve/veya bahar döneminde kayıt yeniletmeyenler de yaz okulundan ders alabilir.



-Yaz okulunda hangi dersin açılacağı ilgili birim kurulu kararı ve Senatonun onayıyla yaz okulu kayıt tarihlerinden sonra belirlenir.



- Öğrenciler Ders-Ekle Sil işlemini tamamladıktan sonra tekrar ders eklemeleri halinde oluşan fark borçlarını 26 Temmuz-06 Ağustos 2021 tarihlerinde ödeyebilecektir. Bu tarihten sonra yasal faiz başlatılacaktır.

ÖDEME NASIL YAPILACAK?

Kayıt için yapmanız gereken ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilirsiniz:



▪ Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme



▪ İnternet Bankacılığı ile Ödeme



▪ ATM'den Ödeme (Kartlı/Kartsız)



▪ Mobil Bankacılık ile Ödeme



Kayıt tarihinin son günü saat 22:30'a kadar ödeme yapılabilecektir.



Ziraat Bankası şubeleri içinden ödeme yapılmayacaktır.



Posta havalesi, banka havalesi ve EFT gibi yollarla yapılan ödemeler kabul edilmemektedir.