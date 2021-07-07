AÖL sınav giriş ekranı Açık öğretim Kurumları sınavları devam ediyor. Geçtiğimiz hafta başlayan açık lise sınavları için adaylar sisteme giriş yaptıktan sonra belirtilen dersler için belirlenen süre ve günlerde sınavlarını olacak. Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Uzun süredir AÖL sınav sonuçları açıklamasını bekleyen öğrenciler, AÖL Web üzerinden giriş yaparak AÖL sınav sonuçları sorgulamalarını gerçekleştirebilecek. Peki MEB Açık Lise AÖL online sınav giriş nasıl yapılır, 3.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav giriş ekranı!
Açık öğretim kurumları 2020-2021 eğitim öğretim yılının AÖL 3. Dönem sınavlarının online olmasına karar verildi. 3 Temmuz saat 09:30'da başlayan sınavlar 7 Temmuz saat 23:59'da son bulacak. Adayların bu saate kadar sınavlarını tamamlamış olması gerekiyor.
Açık öğretim kurumları 2020-2021 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavları için online sınav sistemi 03.07.2021 (saat 09.30'dan) - 07.07.2021 (saat 23.59'a kadar) tarihleri arasında açılacak.
Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve sisteme daha önce tanımladıkları şifreleriyle AÖL sistemine ve online sınava giriş yapabilirler. Sınava girdikten sonra oluşacak internet kopması, bilgisayarın şarjının bitmesi ve benzeri durumlardan öğrenci sorumludur. Ayrıca kopya teşebbüsünde bulunduğu tespit edilen öğrenciler için gerekli işlemler başlatılacaktır.
AÖL 3. Dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netlik kazanmadı. Ancak MEB tarafından gerçekleştirilen açıköğretim lisesi sınav sonuçlarının, sınav bitiş tarihinden sonraki birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor.