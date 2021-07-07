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Haberler Eğitim Haberleri AÖL sınav giriş ekranı: MEB Açık Lise AÖL online sınav giriş nasıl yapılır, 3.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 7.7.2021 09:25 Son Güncelleme: 7.7.2021 09:26

AÖL sınav giriş ekranı: MEB Açık Lise AÖL online sınav giriş nasıl yapılır, 3.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav giriş ekranı: MEB Açık Lise AÖL online sınav giriş nasıl yapılır, 3.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açık Lisede eğitim gören lise öğrencileri üçüncü dönem sınavlarıyla ilgili olarak AÖL sınav giriş ekranı üzerinden sınavlarına devam ediyor. 3 Temmuz’da başlayan açıköğretim lisesi sınavlarıyla ilgili olarak öğrenciler kendilerine tanınan süre içinde online sınavlarını oluyor. Online olarak alınan 3. Dönem sınavları için açık lise öğrencileri AÖL 3. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, AÖL sınav giriş nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Buna göre; MEB Açık Lise AÖL online sınav giriş nasıl yapılır, 3.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav giriş ekranı!

AÖL sınav giriş ekranı Açık öğretim Kurumları sınavları devam ediyor. Geçtiğimiz hafta başlayan açık lise sınavları için adaylar sisteme giriş yaptıktan sonra belirtilen dersler için belirlenen süre ve günlerde sınavlarını olacak. Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Uzun süredir AÖL sınav sonuçları açıklamasını bekleyen öğrenciler, AÖL Web üzerinden giriş yaparak AÖL sınav sonuçları sorgulamalarını gerçekleştirebilecek. Peki MEB Açık Lise AÖL online sınav giriş nasıl yapılır, 3.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav giriş ekranı!

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI NE ZAMAN BİTECEK?

Açık öğretim kurumları 2020-2021 eğitim öğretim yılının AÖL 3. Dönem sınavlarının online olmasına karar verildi. 3 Temmuz saat 09:30'da başlayan sınavlar 7 Temmuz saat 23:59'da son bulacak. Adayların bu saate kadar sınavlarını tamamlamış olması gerekiyor.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI NE ZAMAN, ONLINE MI OLACAK?

Açık öğretim kurumları 2020-2021 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavları için online sınav sistemi 03.07.2021 (saat 09.30'dan) - 07.07.2021 (saat 23.59'a kadar) tarihleri arasında açılacak.

AÇIK LİSE ONLİNE SINAV GİRİŞ EKRANI

AÖL SİSTEME GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve sisteme daha önce tanımladıkları şifreleriyle AÖL sistemine ve online sınava giriş yapabilirler. Sınava girdikten sonra oluşacak internet kopması, bilgisayarın şarjının bitmesi ve benzeri durumlardan öğrenci sorumludur. Ayrıca kopya teşebbüsünde bulunduğu tespit edilen öğrenciler için gerekli işlemler başlatılacaktır.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL 3. Dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz netlik kazanmadı. Ancak MEB tarafından gerçekleştirilen açıköğretim lisesi sınav sonuçlarının, sınav bitiş tarihinden sonraki birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor.

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AÖL sınav giriş ekranı: MEB Açık Lise AÖL online sınav giriş nasıl yapılır, 3.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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