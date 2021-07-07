AÖL sınav giriş ekranı Açık öğretim Kurumları sınavları devam ediyor. Geçtiğimiz hafta başlayan açık lise sınavları için adaylar sisteme giriş yaptıktan sonra belirtilen dersler için belirlenen süre ve günlerde sınavlarını olacak. Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Uzun süredir AÖL sınav sonuçları açıklamasını bekleyen öğrenciler, AÖL Web üzerinden giriş yaparak AÖL sınav sonuçları sorgulamalarını gerçekleştirebilecek. Peki MEB Açık Lise AÖL online sınav giriş nasıl yapılır, 3.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL sınav giriş ekranı!

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI NE ZAMAN BİTECEK?

Açık öğretim kurumları 2020-2021 eğitim öğretim yılının AÖL 3. Dönem sınavlarının online olmasına karar verildi. 3 Temmuz saat 09:30'da başlayan sınavlar 7 Temmuz saat 23:59'da son bulacak. Adayların bu saate kadar sınavlarını tamamlamış olması gerekiyor.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI NE ZAMAN, ONLINE MI OLACAK?

Açık öğretim kurumları 2020-2021 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavları için online sınav sistemi 03.07.2021 (saat 09.30'dan) - 07.07.2021 (saat 23.59'a kadar) tarihleri arasında açılacak.

AÇIK LİSE ONLİNE SINAV GİRİŞ EKRANI