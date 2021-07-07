Arkeoloji mezunları ne iş yapar? Arkeoloji mezunları maaşları ve iş olanakları

Meslekler, insanların hayatlarının en önemli hazinelerinden bir tanesidir. Bu açıdan bakıldığında, iki veya dört yıllık üniversitelerde okunacak bölümlerin tercihi de oldukça önemlidir. Zira, üniversitelerin tercih dönemlerinde yeterli araştırma yapmadan bir bölümü tercih listesine yazmak ve akabinde bu bölümde okumak, kişinin hayatı boyunca yaptığı en önemli hatalardan birisi olabilir. Doğru ve yeterli bir araştırma yapılarak okunacak bölüm de bu yüzden kıymetlidir.

ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ DERSLERİ, İŞ OLANAKLARI VE MAAŞLARI

Arkeoloji bölümü de üniversitelerin tercih döneminde araştırılan bölümleri arasında yer almaktadır. Dersleri ile dikkat çeken bu bölüm, mezuniyetin ardından da sunduğu iş olanakları, maaşları, fırsatları ve imkânları ile bilinmektedir. Peki, Arkeoloji bölümü mezunları ne iş yapar, dersleri neler ve iş imkanları nasıl? Merak edilen soruların yanıtlarına sizler için açıklık getirdik.

ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ DERSLERİ NELER?

Arkeoloji bölümü dersleri okuldan okula farklılık göstermektedir. Bununla beraber dersler, genellikle teorik ve uygulamalı olarak iki şekildedir. Arkeoloji bölümünün derslerinden bazıları şu şekildedir:

Klasik Arkeoloji Kronolojisi

Genel Prehistorya

Klasik Arkeolojiye Giriş

Arkeolojide Çizim Teknikleri ve Yöntemleri

Prehistorik Devir Mimarisi

Heykel Sanatına Giriş

Tunç-Demir Devri Mimarisi

İkonografi

Hellen Sikkeleri

Küçük Buluntular

Heykel Sanatı

Anadolu'da Demirçağ Uygarlıkları

Klasik Dönem ve Arkeolojisi

Roma Dönemi ve Arkeolojisi

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ARKEOLOJİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?

Arkeoloji bölümü mezunlarının kamu ve özel sektörde iş olanakları bulunmaktadır.

Arkeoloji bölümü mezunları, arkeolog olarak ülkemizin birçok ilinde bulunan müzelerde uzman, arkeolog ve müze araştırmacısı kadrolarına yerleşebilirler.

Arkeoloji bölümü mezunları, üniversitelerin çeşitli koşullarını sağlamaları hâlinde akademisyen olarak da pek çok üniversitede ve yurt dışında bulunan Arkeoloji bölümlerimde çalışabilirler.

ARKEOLOJİ MEZUNLARI NEREDE ÇALIŞIR?

Arkeoloji bölümü mezunlarının kamudaki çalışma yolu ise KPSS'den geçmektedir. KPSS'den istenilen puan alındığında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının Müzeler Genel Müdürlüğü, Anıtlar Kurulu, Kültür ve tabiat varlıklarını Koruma Kurulları gibi çeşitli birimlerinde, özellikle de Türkiye'nin her tarafında bulunan çok sayıda müzede görev alabilirler. Benzer şekilde, Belediyelerde, Valiliklerde, Devlet Su İşleri gibi diğer devlet kurumlarında da iş bulabilirler.

Bunun yanı sıra, ülkemizdeki her geçen gün ile beraber artan baraj inşaatları, enerji boru hatları gibi çalışma alanlarında da kültürel mirasın korunmasına yönelik olarak özel firmaların bünyelerinde saha arkeoloğu olarak çalışmak mümkündür. Yine özel sektörde konservasyon ve restorasyon şirketlerinde arkeolog olarak da istihdam edilebilmektedirler.

Arkeoloji mezunları iyi derecede yabancı dil bilmeleri hâlinde ise T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın vermekte olduğu Turist Rehberliği eğitimini aldıktan sonra kokartlı turist rehberi olarak çalışabilirler.

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