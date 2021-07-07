ATA AÖF bütünleme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Atatürk Üniversitesi ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları bekleniyor!

ATA AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Erzurum Atatürk Üniversitesi tarafından ATA AÖF sonuç tarihine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Fakat bir önceki ATA AÖF sınavı 4 Haziran'da tamamlandı, 10 Haziran'da sonuçlar ilan edildi. Bu süre göz önünde bulundurulduğunda bütünleme sınav sonuçlarının 9 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.

ATA AÖF'TEN AÇIKLAMA:

Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan Çarşamba günü (07 Temmuz 2021) saat 23:59'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz.

Sınav Sorularına İtiraz İşlem Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.