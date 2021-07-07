AUZEF bütünleme sınavı 2021 sonuçları ne zaman açıklanacak ve nasıl öğrenilir? İÜ AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı?

AUZEF sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. 1 ila 5 Temmuz tarihleri arasındaki telafi sınavlarına katılan adaylar, AUZEF bütünleme sonuçları için beklemeye başladı. Zira, AUZEF bütünleme sınavı sonuçları ile öğrencilerin bahar dönemi not ortalamaları netlik kazanacak. Hâl böyle olunca, AUZEF bütünleme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak konusu sık sık araştırılıyor.

AUZEF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AUZEF bütünleme sınavı sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçtiğimiz dönemlerde gerçekleştirilen sınavlar göz önüne alındığında, 2021 AUZEF bütünleme sınavı sonuçlarının 12 Temmuz'a kadar açıklanması bekleniyor.

AUZEF YENİ KAYIT DÖNEMİ NE ZAMAN?

Auzef yeni kayıt döneminin ne zaman başlayacağı konusunda herhangi bir açıklama gerçekleştirilmedi.

AUZEF bütünleme sınavlarının açıklanması sonrasında AUZEF akademik takviminin yayınlanması bekleniyor.