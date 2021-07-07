Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri AUZEF bütünleme sınavı 2021 sonuçları ne zaman açıklanacak ve nasıl öğrenilir? İÜ AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 7.7.2021 10:59 Son Güncelleme: 7.7.2021 11:00

AUZEF bütünleme sınavı 2021 sonuçları ne zaman açıklanacak ve nasıl öğrenilir? İÜ AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı?

AUZEF bütünleme sınavı 2021 sonuçları ne zaman açıklanacak ve nasıl öğrenilir? İÜ AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı?

AUZEF bütünleme sınavı sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 1-5 Temmuz tarihleri arasında AUZEF telafi sınavlarına katılım gösteren adaylar, AUZEF bütünleme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak konusuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. AUZEF bütünleme sınavı sonuçları ile öğrencilerin dönem sonu not ortalaması belli olacak. Peki, 2021 AUZEF bütünleme sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olur? Detaylar haberimizde.

AUZEF sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. 1 ila 5 Temmuz tarihleri arasındaki telafi sınavlarına katılan adaylar, AUZEF bütünleme sonuçları için beklemeye başladı. Zira, AUZEF bütünleme sınavı sonuçları ile öğrencilerin bahar dönemi not ortalamaları netlik kazanacak. Hâl böyle olunca, AUZEF bütünleme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak konusu sık sık araştırılıyor.

AUZEF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AUZEF bütünleme sınavı sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçtiğimiz dönemlerde gerçekleştirilen sınavlar göz önüne alındığında, 2021 AUZEF bütünleme sınavı sonuçlarının 12 Temmuz'a kadar açıklanması bekleniyor.

AUZEF YENİ KAYIT DÖNEMİ NE ZAMAN?

Auzef yeni kayıt döneminin ne zaman başlayacağı konusunda herhangi bir açıklama gerçekleştirilmedi.

AUZEF bütünleme sınavlarının açıklanması sonrasında AUZEF akademik takviminin yayınlanması bekleniyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
AUZEF bütünleme sınavı 2021 sonuçları ne zaman açıklanacak ve nasıl öğrenilir? İÜ AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA