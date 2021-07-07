BESYO mezunları ne iş yapar? BESYO mezunları maaşları ve iş olanakları

BESYO bölümü genelde erkekler tarafından tercih edilen bölümlerden birisidir. Ancak kadınların da bu bölümde okuduğu görülmektedir. Çoğunluk erkek olsa da bu bölümde çok başarılı olan kadınlar da vardır. Beden eğitimi ve spor programını bitiren kişiler Antrenör unvanına sahip olurlar. Peki BESYO mezunları nerede çalışabilir? BESYO bölümü mezunlarının maaşları ne kadardır? Tüm cevaplar bu yazıda...

BESYO Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Hayatın her alanında spor ile karşı karşıya gelinir. Spor, bazı insanların hayatında vazgeçilmezdir. Spor git gide insanları bilinçlendirme ve hayatlarına yerleşmektedir. Bununla birlikte de spor salonları ve spor hocalarının değerleri de artmaktadır. BESYO bölümü mezunları spor kulüplerinde, spor salonlarında ya da devlet kurumlarında çalışırlar. Beden eğitimi ve spor programında okuyan kişiler öğrenciyken bile çalışabilirler. Bu bölümden mezun kişiler düşünülenin aksine sadece beden eğitimi öğretmenliği yapmazlar. Pek çok seçenekleri olan mezunlar, antrenör, spor yöneticiliği gibi işler yaparlar.

BESYO Bölümü Mezunları İş İmkanları

Bölüm büyük bir ön yargıya sahiptir. Dilden dile dolaşan; önü açık değil lafından dolayı insanlar bu bölüme yönelmekte bir tereddüt içine düşmektedirler. Aslında işsizlik garantili bir bölüm değildir. Hatta öğrencilik esnasında çalışma imkanı da olan bir bölümdür. BESYO öğrencileri çeşitli spor kulüplerinde antrenör ya da yardımcı antrenör olarak çalışabilmektedirler. Mezun kişiler de kendilerine uygun iş bulabilirler. Kamu görevine atanamasalar da günden güne artan spor kulüplerinden dolayı işsiz kalmaları zordur.

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BESYO Bölümü Mezunları Nerede Çalışır?

BESYO bölümünden mezun olan kişilerin çalışabilecekleri birden fazla alan vardır. Her ne kadar işsiz kalınır diye bir ön yargıya sahip bölüm olsa da bu işi gerçekten yapabilen kişilerin işsiz kalmadığı bölümlerden birisidir. Yüksek puanla atama yapan bir bölümdür. Ancak özel sektörlerde de BESYO bölümü mezunlarına fazlasıyla ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyaç da git gide artmaktadır. BESYO bölümü mezunlarının çalışabileceği yerler ise şunlardır:

MEB'e bağlı okullarda antrenörlük ya da yardımcı antrenörlük

Gençlik ve Spor Müdürlüklerinde antrenörlük veya memurluk

Spor kulüplerinde antrenörlük

Özel spor salonlarında çalıştırıcılık

Çeşitli sektörlerde spor aktivitelerinde ve organizasyonlarda görev alma

BESYO- Spor Yöneticiliği bölümlerinde Yönetici, Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi olma

Masörlük

Menajerlik

Hakemlik

Beden eğitimi öğretmenliği

BESYO Bölümü Mezunları Maaşları

BESYO bölümünden mezun olan kişilerin maaşları yaptıkları işlere göre değişiklik gösterir. Devlet kurumunda beden eğitimi öğretmenliği yapan bir BESYO mezunu 4200 lira kadar maaş alır. Ancak özel kurumlarda çalışan kişilerin maaşları oldukça değişkendir. Özel bir kulüpte antrenörlük yapan bir antrenör 2500- 3500 civarında maaş alır. Bu miktar kişinin yaşadığı yerden, gelişmişliğine göre değişiklik gösterir.

BESYO Bölümü Dersleri