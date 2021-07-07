Biyokimya bölümü mezunları ne iş yapar, nerelerde çalışır? Biyokimya mezunları iş olanakları

Meslekler, insanların hayatlarının en önemli hazinelerinden bir tanesidir. Bu açıdan bakıldığında, iki veya dört yıllık üniversitelerde okunacak bölümlerin tercihi de oldukça önemlidir. Zira, üniversitelerin tercih dönemlerinde yeterli araştırma yapmadan bir bölümü tercih listesine yazmak ve akabinde bu bölümde okumak, kişinin hayatı boyunca yaptığı en önemli hatalardan birisi olabilir. Doğru ve yeterli bir araştırma yapılarak okunacak bölüm de bu yüzden kıymetlidir.

BİYOKİMYA BÖLÜMÜ DERSLERİ, İŞ OLANAKLARI VE MAAŞLARI

Biyokimya bölümü de üniversitelerin tercih döneminde araştırılan bölümleri arasında yer almaktadır. Dersleri ile dikkat çeken bu bölüm, mezuniyetin ardından da sunduğu iş olanakları, maaşları, fırsatları ve imkânları ile bilinmektedir. Peki, Biyokimya bölümü mezunları ne iş yapar, dersleri neler ve iş imkanları nasıl? Merak edilen soruların yanıtlarına sizler için açıklık getirdik.

Kimya mezunları nerelerde, hangi sektörlerde çalışır? Kimya bölümü mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir?

BİYOKİMYA BÖLÜMÜ DERSLERİ NELER?

Bu programın eğitim süresi 4 yıldır. Biyokimya bölümü müfredatı, çalışma hayatının her kademesinde kullanılabilecek bilgilerin yer aldığı derslerle oluşturulmuştur. Biyokimya bölümü dersleri okuldan okula farklılık göstermektedir. Biyokimya bölümü eğitimi, mezunlarına, biyolojik bilimlerle diğer disiplinler arasında modern anlamda bağlantılar kurabilme ve analitik düşünme becerisi kazandırır.

Bununla beraber dersler, genellikle teorik ve uygulamalı olarak iki şekildedir. Biyokimya bölümünün derslerinden bazıları şu şekildedir:

Genel Biyoloji

Anorganik Kimya

Moleküler Genetik

Mikrobiyoloji

Biyoanorganik Kimya

Biyoteknoloji

Tıbbi Biyokimya

Besin Biyokimyası

Endokrinoloji

Kanser Biyokimyası ve Ongokenle

Adli Kimya

Histoloji

Fizyoloji

BİYOKİMYA MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?

Biyokimya bölümü mezunlarının iş olanakları ve fırsatları oldukça geniş, fazladır.

Biyokimya bölümü mezunları, kendilerini ilgilendiren iş alanlarında; üretim proseslerinde veya prosesin gerektirdiği rutin kalite-kontrol analizleri, sağlıkla ilgili testler, yeni yöntem geliştirme çalışmaları ve bunların uygulanması aşamasında Biyokimyager olarak çalışırlar.

Biyoloji mezunları nerelerde çalışır? Biyoloji bölümü mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir?

BİYOKİMYA BÖLÜMÜ MEZUNLARI NEREDE ÇALIŞIR?

Biyokimya bölümü mezunları genellikle, gıda, ilaç, tıbbi ve kimyasal maddeler, tarım ilaçları, kozmetik ve deterjan sanayileri, fermantasyon teknolojisine dayalı sanayi kollarında, hastanelerde, üniversite, tıbbi, tarımsal ve çevre araştırma merkezlerinin rutin işlemler ve araştırma labaratuvarlarında çalışabilmektedir.