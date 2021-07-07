Çalışma Ekonomisi mezunları ne iş yapar? ÇEKO mezunları nerelerde çalışır?

İnsanların hayatına yön veren ve şekillendiren en önemli olgulardan birisi de sahip olunan meslektir. Bu yüzden, üniversitelerde okunacak bölümlerin tercihi de önem arz etmektedir. Zira, üniversitelerin tercih dönemlerinde istenmeyen bir bölümü tercih listesine yazmak ve akabinde bu bölümü okumak, kişinin hayatı boyunca yaptığı en önemli hatalardan birisi olabilir. Doğru üniversite ve bölüm seçimi de bu yüzden oldukça kritik bir durumdur.

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (ÇEKO) BÖLÜMÜ DERSLERİ, İŞ OLANAKLARI VE MAAŞLARI

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü de üniversitelerin tercih döneminde en çok araştırılan bölümlerin başında gelmektedir. Ders çeşitliliği ile ön plana çıkan bu bölüm, mezuniyetin ardından da sunduğu iş olanakları, maaşları, fırsatları ve imkânları ile bilinmektedir. Bu doğrultuda, Çalışma Ekonomisi (ÇEKO) mezunları ne iş yapar, dersleri neler ve iş imkanları nasıl sorularına yanıt arayanlar doğru yerdeler.

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ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ DERSLERİ NELER?

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü dersleri okuldan okula farklılık göstermekle beraber, genellikle zorunlu ve seçmeli olarak iki şekildedir. ÇEKO bölümünün derslerinden bazıları şu şekildedir:

Kamu Maliyesi

Çalışma Ekonomisine Giriş

İktisada Giriş

Çalışma İlişkileri ve Sanat

Vergi Hukuku

Türkiye'de Kalkınma ve İstihdam

Yönetim ve Organizasyon

Mikro İktisat

İdare Hukuku

Makro İktisat

Bireysel İş Hukuku

İstihdam ve İşsizlik

Türk Vergi Sistemi

İş Sağlığı ve Güvenliği

İnsan Kaynakları Yönetimi

Maliye bölümü mezunları ne iş yapar? Maliye mezunları maaşları ve iş olanakları

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünün iş imkanları oldukça fazladır. Zira, bu bölüm, birçok bölümden ders içerdiği için mezunları da çeşitli sektörlerden iş bulabilir. Bundan dolayı, bölüme girer girmez öğrencilerin bir yol haritası belirlemeleri gerekmektedir.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünü mezunları, kamu ve özel sektörün personel ve insan kaynakları bölümünde iş olanakları bulabilirler. Bununla beraber, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında müfettiş ya da uzman olarak istihdam edilebilirler.

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ÇEKO MEZUNLARI NEREDE ÇALIŞIR?