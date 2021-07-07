Dış ticaret bölümü mezunları ne iş yapar? Dış ticaret iş mezunları iş olanakları

İyi bir meslek seçimi, kişinin hayatını sürdürmesi için büyük önem arz etmektedir. Bu yüzden de iki veya dört yıllık üniversitelerde okunacak bölümlerin tercihi son derece kıymetlidir. Zira, yeterli araştırma yapılmadan tercih listesine yazılacak bir bölüm, kişinin ömrü boyunca en büyük pişmanlığı olabilir. Bu noktadan bakıldığında, tercih edilecek bir bölüm hakkında doğru ve zamanında bir araştırma yapılması gerekmektedir.

DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ DERSLERİ, İŞ OLANAKLARI VE MAAŞLARI 2020

Dış Ticaret bölümü de üniversitelerin tercih döneminde sıklıkla araştırılan programları arasında yer almaktadır. Dersleri ile dikkat çeken bu bölüm, mezuniyetin ardından da sunduğu iş fırsatları, maaşları, olanakları ve imkanları ile bilinmektedir. Peki, Dış Ticaret bölümü mezunları ne iş yapar, dersleri neler ve iş imkanları nasıl? Merak edilen soruların yanıtları haberimizde!

DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ NEDİR?

Dış Ticaret bölümü, ithalat ve ihracata dayalı bankacılık, taşımacılık, gümrük gibi dış ticaretle ilgili iş kollarında çalışacak ara insan gücü yetiştirmeyi hedeflemektedir. Mezunlarına kendi işlerini kurabilecek bilgi ve beceriyi kazandırmayı hedefleyen bu programda, dış ticaret işlemleri, gümrükleme, kambiyo mevzuatı gibi çeşitli ve sektöre yönelik dersler yer almaktadır.

DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ KAÇ YILLIK VE DERSLERİ NELER?

Bu bölüm, ön lisans programıdır ve süresi 2 (iki) yıldır. Dış Ticaret bölümünü başarılı bir şekilde tamamlayan adaylar, ÖSYM'nin düzenlediği Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile eğitimlerini dört yıllık lisans programına tamamlayabilirler. Öğrenciler, DGS sınavında başarılı oldukları takdirde örgün öğretimde uluslararası ticaret, lojistik, iktisat ve işletme gibi lisans programlarına devam etme imkânları bulunmaktadır.

Programda öğrenciler dış ticaret ve yönetim bilgileriyle donatılırlar. Ekonomi, hukuk, muhasebe, işletme, yabancı dil gibi derslerin yanı sıra ağırlıklı olarak dış ticarete yönelik dersler alan öğrenciler staj yaparak iş deneyimi kazanmaktadırlar. Dış Ticaret bölümü müfredatı, çalışma hayatının her kademesinde kullanılabilecek bilgilerin yer aldığı derslerle oluşturulmuştur. Dış Ticaret bölümü dersleri okuldan okula farklılık göstermektedir.

Dış Ticaret bölümünün derslerinden bazıları şu şekildedir:

Genel Ekonomi

Genel İşletme

Genel Muhasebe

Gümrük Mevzuatı

Uluslararası Ticaret

Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi

Dış Ticaret İşlemleri

Kaçakçılığın Önlenmesi ve İzlenmesi

Örgütsel Davranış

AB ve Gümrük Birliği

Uluslararası Pazarlama

Serbest Bölgeler

Uluslararası Ticaret Örgütleri

DIŞ TİCARET MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?

Dış Ticaret bölümü mezunları, programı başarı ile tamamladıkları takdirde istihdam alanı geniş olan bir sektörün temsilcisi olurlar.

Dış Ticaret Önlisans Programını başarı ile tamamlayan mezunlar küçük ve orta ölçekli firmaların dış ticaret departmanlarında, bankalarda, uluslararası lojistik firmalarında ve gümrük müşavirlik firmalarında çalışabilirler.

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DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ MEZUNLARI NEREDE ÇALIŞIR?

Bu programdan başarılı bir şekilde mezun olan öğrenciler dış ticaretle uğraşan işletmelerde, bankaların kambiyo bölümlerinde, AB temsilciliklerinde, gümrük komisyoncuları yanında, nakliye firmalarında ve sınavlarda başarılı oldukları takdirde B karnesi alarak "Gümrük Müşavir Yardımcısı" unvanı ile çalışabilmektedirler.

Programdan mezun olan öğrenciler özel dış ticaret firmalarında ve kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilecekleri gibi kendi iş yerlerini kurup ülkemizin ihracat potansiyelini artıracak ticari faaliyetlerde de bulunabilirler.

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