Dünya gençlerine robotik öğreten Türk

Mekatronik uzmanı, mühendis Başar Şahinbeyoğlu'nun İTÜ ARI Teknokent
bünyesinde hayata geçirdiği ve geçen yıl dünyaya tanıttığı robotik kodlama/ simülasyon platformu Riders, bir yılda ABD
başta olmak üzere tüm dünyadan binlerce gence ve çocuğa ulaştı. Dünyanın en saygın okul ve kurumlarının robotik laboratuvarlarında, geleceğin mühendisleri robot geliştirmeyi Riders ile öğreniyor. Hedefinin 2 yıl içerisinde tüm dünyada 2 milyon çocuk ve gence ulaşmak olduğunu ifade eden Şahinbeyoğlu, "Bu süreçte herhangi bir robotik laboratuvarına ulaşma imkânı olmayan, dezavantajlı bölgelerdeki çocuklara erişmek en büyük amacım. Bu yaz platformumuz üzerinden Nijerya
'da okullar arası bir robot yarışması düzenleyeceğiz. İstiyoruz ki gençler ve çocuklar eşit şartlar altında geleceği kodlama şansına sahip olabilsin" dedi.
BEYİN FIRTINASI YAPILIYOR
Global firmaların robotik laboratuvarlarına test amaçlı robotik kol ihracatı yapan Acrome
firmasının da kurucusu olan Şahinbeyoğlu, Riders platformunun hem robotik kodlama, hem simülasyon, hem de yarışmalar düzenleyerek dünyada alanında bir öncü olduğunu belirtti. Riders, lise ve üniversite seviyesindeki öğrencilerin robotik kodlama yapabilmelerini, geliştirdikleri algoritmaları simülasyon altyapısı sayesinde eşzamanlı değerlendirmelerini sağlıyor. Yani öğrenci, bir robot kodladıktan sonra onun gerçek hayatta nasıl çalışacağını da platformdaki simülasyon seçeneğiyle görebiliyor. Şahinbeyoğlu, "Platformumuz robotik geliştiriciler için farklı içerikler bulabilecekleri, projelerini paylaşabilecekleri ortak çalışma ve geliştirme alanı sunmakta. Öğrenciler aynı proje üzerinde geliştirme yapabilmekte ve robotik laboratuvarlara ihtiyaç duymadan geliştirdikleri kodları simüle edebilme imkânına sahip olmakta" dedi.