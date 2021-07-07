Ekonomi bölümü mezunları ne iş yapar? Ekonomi mezunları maaşları ve iş olanakları

Ekonomi bölümü mezunları tek bir iş yapmazlar, kamu ve özel sektörde birçok iş imkanına sahiptirler. Bankalarda yönetici adayı, müfettiş, uzman yardımcısı, mali müşavir, pazarlama ve satış, serbest muhasebe gibi alanlarda çalışabilmektedirler.

Ekonomi nedir?

Ekonomi, bir toplumdaki mal ve hizmetlerin üretim ve dağıtımında, ya kolaylaştıran ya da rol oynayan organizasyonlar ve kurumlar sistemidir. Ekonomiler, kaynakların bir toplumun üyeleri arasında nasıl dağıtılacağını, mal veya hizmetlerin değerini, hatta bu hizmetler ve mallar için ne tür şeylerin alınıp satılacağını veya takas edilebileceğini bile belirlerler. Finans ise paranın yönetimi olarak tanımlanır ve yatırım, borçlanma, borç verme, bütçeleme, tasarruf ve tahmin gibi faaliyetleri içerir.

Ekonomi bölümü eğitim süreci nasıldır?

Ekonomi bölümü okumak isteyen öğrenciler üniversite sınavında TM-1 puan türüne önem vermelidir. Ekonomi bölümüne girmek isteyen öğrencilerin Türkçe ve Matematik derslerinden iyi netler çıkarması gerekir. Özel üniversitelere girmek için en düşük yapmanız gereken net 80'dir. Devlet üniversitelerine girmek için ise en az 45 net yapmanız gerekmektedir. Bu bölümü okuyacak öğrencilerin eğitim süresi 4 yıldır. İlk senenizde alacağınız 'ekonomiye giriş' dersleri, daha sonraki yıllarda alacağınız derslerin üzerine kurulu olacaktır. Bu yüzden ekonomi bölümü okuyacak öğrencilerin ilk senesi çok önemlidir. Bu bölümden mezun olanlara ise 'ekonomist' unvanı verilmektedir.

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Ekonomi Bölümü Dersleri Nelerdir?

Ekonomi bölümü okuyacak olan öğrencilerin aldığı başlıca dersler şunlardır:

Ekonomi

İşletme

Maliye

Matematik

Sanat ve Kültür Ekonomisi

Çevre Ekonomisi

Uluslararası Ekonomi

Siyaset Bilimi

Para Bilimi

Makro İktisat

Mikro İktisat

Para ve Bankacılık

İstatistik

Muhasebe



Öğrenciler, bu derslerin dışında eğitim hayatları boyunca pek çok derse tabi tutulacaklar.

Ekonomi ve finans bölümünün gerektirdiği özellikler:

Ekonomi ve Sosyal Bilimlere ilgi duymak,

Sayısal düşünme yeteneğine sahip olmak,

Sorumluluk duygusuna sahip olmak,

İnsanlarla iyi iletişim kurabilmek,

İleri görüşlü olmak ve doğru kararlar alabilmek,

Yaratıcı ve girişken olup yeniliklere açık olmak,

Araştırma ve inceleme merakına sahip olmak,

Organizasyon ve operasyonel yetkinliğe sahip olmak gerekir.

Ekonomi ve finans bölümü mezunları ne iş yapar?

Merkez Bankası ve TÜİK'in verilerini inceleyerek ekonomi analizi yapan ekonomistler, şirket içi dengesizlikler, karlılık, verimlilik gibi konular üzerinden de araştırma ve analiz işi yaparlar. Ekstra olarak portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı da yapabilmektedirler.

Ekonomi ve finans bölümünü bitiren mezunlar ayrıca;

Kamu politikası önerilerini analiz etmek

Enflasyon

İşsizlik ve ücretler

Devlet harcamaları ve vergi gelirleri

Gelir eşitsizliği ve yoksulluğu

Doğal kaynak kullanımı ve korunması

Çevresel kalite

Ekonomik büyüme gibi kendi elde ettiği verileri inceleyerek analiz yaparlar.

Ekonomi bölümü mezunları iş olanakları nelerdir?

Ekonomi bölümü mezunları tek bir iş yapmazlar. Örneğin ekonomi mezunu müfettiş, mali müşavir de olabilir. İşe alım yapan insan kaynakları, iş ilanlarını direkt ekonomist diye değil çeşitli mesleklerin adı ile verirler. Bu yüzden ekonomi bölümü mezunlarının iş olanakları oldukça fazladır.

Ekonomi bölümü mezunları iş imkanları nelerdir?

Ekonomi bölümü mezunları iş imkanları ve çalışma alanları şunlardır:

Bankalarda müfettiş, gişe görevlisi, müfettiş

Devlet kurumlarında müfettiş ve uzman

Mali Müşavirlik

Ticaret Bakanlığı'nda görevli uzman, müfettiş

Şirketlerin Mali İşler Departmanı

Şirketlerin Yönetim Kurulu Üyeliği

Üniversitelerde akademisyen, araştırma ve eğitim görevliliği

Değerleme Uzmanlığı

Arabuluculuk

Ekonomi ve finans bölümü mezunları nerede çalışır?

Ekonomi ve finans bölümünden mezun olan kişiler aşağıda belirttiklerimizin haricinde de çoğu yerde mesleklerini icra ederler. Ekonomi ve finans bölümü mezunlarının başlıca çalışacağı yerler şunlardır:

Merkez Bankası

Özel ve Kamu Bankaları

Hazine ve Ekonomi Bakanlığı

Kalkınma Bakanlığı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Maliye Bakanlığı

Devlet Planlama Teşkilatı

Sermaye Piyasası Kurulu

Rekabet Kurulu

Borsa İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu

Üniversiteler

Özel Şirketler

Sağlık Endüstirileri

Telekominikasyon

Otomotiv Sektörü

Turizm Sektörü

Gıda Sektörü

Enerji ve Bilişim Sektörü

İnşaat Sektörü

Ekonomi ve finans bölümü mezunları ne kadar maaş alır?

Ekonomi ve finans bölümünden mezun olanlar birçok kurum ve kuruluşta farklı pozisyonlarda çalışabilirler. Çok fazla alanda çalışabilen ekonomistler şu kadar maaş alıyor diyemeyiz. Sektör ve pozisyonlarına göre maaşlar değişkenlik gösterebilir. Fakat bankalarda ya da benzer kurumlarda işe başlayacak olan ekonomi mezunlarının ortalama maaşları 3000-3500 lira civarındadır. Özel sektörde görev alan ekonomistlerin maaşları ise 3000-10000 lira arasında değişkenlik gösterebilir.

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