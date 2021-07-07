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Giriş Tarihi: 7.7.2021 10:33 Son Güncelleme: 7.7.2021 10:43

Ekonomi bölümü mezunları ne iş yapar? Ekonomi mezunları maaşları ve iş olanakları

Ekonomi bölümü mezunları ne iş yapar? Ekonomi mezunları maaşları ve iş olanakları

Ekonomi, bir toplumdaki mal ve hizmetlerin üretim ve dağıtımında, ya kolaylaştıran ya da rol oynayan organizasyonlar ve kurumlar sistemidir. Ekonomi bölümü okuyacak olan öğrenciler, alanında uzmanlaşıp ekonomist unvanı alırlar. İktisat bölümü ile hemen hemen aynı olan ekonomi bölümü daha çok özel üniversitelerde bulunmaktadır. Özel üniversiteler iktisat yerine ekonomi terimini tercih ederler. Günümüzde ekonomi alanında kendini geliştirmek, bu alanda uzman olup eğitimini tamamlayan ekonomi mezunları ne iş yapar? Ekonomi bölümü mezunları iş olanakları nelerdir? Tüm detaylarıyla haberimizde…

Ekonomi bölümü mezunları tek bir iş yapmazlar, kamu ve özel sektörde birçok iş imkanına sahiptirler. Bankalarda yönetici adayı, müfettiş, uzman yardımcısı, mali müşavir, pazarlama ve satış, serbest muhasebe gibi alanlarda çalışabilmektedirler.

Ekonomi nedir?

Ekonomi, bir toplumdaki mal ve hizmetlerin üretim ve dağıtımında, ya kolaylaştıran ya da rol oynayan organizasyonlar ve kurumlar sistemidir. Ekonomiler, kaynakların bir toplumun üyeleri arasında nasıl dağıtılacağını, mal veya hizmetlerin değerini, hatta bu hizmetler ve mallar için ne tür şeylerin alınıp satılacağını veya takas edilebileceğini bile belirlerler. Finans ise paranın yönetimi olarak tanımlanır ve yatırım, borçlanma, borç verme, bütçeleme, tasarruf ve tahmin gibi faaliyetleri içerir.

Ekonomi bölümü eğitim süreci nasıldır?

Ekonomi bölümü okumak isteyen öğrenciler üniversite sınavında TM-1 puan türüne önem vermelidir. Ekonomi bölümüne girmek isteyen öğrencilerin Türkçe ve Matematik derslerinden iyi netler çıkarması gerekir. Özel üniversitelere girmek için en düşük yapmanız gereken net 80'dir. Devlet üniversitelerine girmek için ise en az 45 net yapmanız gerekmektedir. Bu bölümü okuyacak öğrencilerin eğitim süresi 4 yıldır. İlk senenizde alacağınız 'ekonomiye giriş' dersleri, daha sonraki yıllarda alacağınız derslerin üzerine kurulu olacaktır. Bu yüzden ekonomi bölümü okuyacak öğrencilerin ilk senesi çok önemlidir. Bu bölümden mezun olanlara ise 'ekonomist' unvanı verilmektedir.

Maliye bölümü mezunları ne iş yapar? Maliye mezunları maaşları ve iş olanakları

Ekonomi Bölümü Dersleri Nelerdir?

Ekonomi bölümü okuyacak olan öğrencilerin aldığı başlıca dersler şunlardır:

  • Ekonomi
  • İşletme
  • Maliye
  • Matematik
  • Sanat ve Kültür Ekonomisi
  • Çevre Ekonomisi
  • Uluslararası Ekonomi
  • Siyaset Bilimi
  • Para Bilimi
  • Makro İktisat
  • Mikro İktisat
  • Para ve Bankacılık
  • İstatistik
  • Muhasebe


Öğrenciler, bu derslerin dışında eğitim hayatları boyunca pek çok derse tabi tutulacaklar.

Ekonomi ve finans bölümünün gerektirdiği özellikler:

  • Ekonomi ve Sosyal Bilimlere ilgi duymak,
  • Sayısal düşünme yeteneğine sahip olmak,
  • Sorumluluk duygusuna sahip olmak,
  • İnsanlarla iyi iletişim kurabilmek,
  • İleri görüşlü olmak ve doğru kararlar alabilmek,
  • Yaratıcı ve girişken olup yeniliklere açık olmak,
  • Araştırma ve inceleme merakına sahip olmak,
  • Organizasyon ve operasyonel yetkinliğe sahip olmak gerekir.

Ekonomi ve finans bölümü mezunları ne iş yapar?

Merkez Bankası ve TÜİK'in verilerini inceleyerek ekonomi analizi yapan ekonomistler, şirket içi dengesizlikler, karlılık, verimlilik gibi konular üzerinden de araştırma ve analiz işi yaparlar. Ekstra olarak portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı da yapabilmektedirler.

Ekonomi ve finans bölümünü bitiren mezunlar ayrıca;

  • Kamu politikası önerilerini analiz etmek
  • Enflasyon
  • İşsizlik ve ücretler
  • Devlet harcamaları ve vergi gelirleri
  • Gelir eşitsizliği ve yoksulluğu
  • Doğal kaynak kullanımı ve korunması
  • Çevresel kalite
  • Ekonomik büyüme gibi kendi elde ettiği verileri inceleyerek analiz yaparlar.

Ekonomi bölümü mezunları iş olanakları nelerdir?

Ekonomi bölümü mezunları tek bir iş yapmazlar. Örneğin ekonomi mezunu müfettiş, mali müşavir de olabilir. İşe alım yapan insan kaynakları, iş ilanlarını direkt ekonomist diye değil çeşitli mesleklerin adı ile verirler. Bu yüzden ekonomi bölümü mezunlarının iş olanakları oldukça fazladır.

Ekonomi bölümü mezunları iş imkanları nelerdir?

Ekonomi bölümü mezunları iş imkanları ve çalışma alanları şunlardır:

  • Bankalarda müfettiş, gişe görevlisi, müfettiş
  • Devlet kurumlarında müfettiş ve uzman
  • Mali Müşavirlik
  • Ticaret Bakanlığı'nda görevli uzman, müfettiş
  • Şirketlerin Mali İşler Departmanı
  • Şirketlerin Yönetim Kurulu Üyeliği
  • Üniversitelerde akademisyen, araştırma ve eğitim görevliliği
  • Değerleme Uzmanlığı
  • Arabuluculuk

Ekonomi ve finans bölümü mezunları nerede çalışır?

Ekonomi ve finans bölümünden mezun olan kişiler aşağıda belirttiklerimizin haricinde de çoğu yerde mesleklerini icra ederler. Ekonomi ve finans bölümü mezunlarının başlıca çalışacağı yerler şunlardır:

  • Merkez Bankası
  • Özel ve Kamu Bankaları
  • Hazine ve Ekonomi Bakanlığı
  • Kalkınma Bakanlığı
  • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
  • Maliye Bakanlığı
  • Devlet Planlama Teşkilatı
  • Sermaye Piyasası Kurulu
  • Rekabet Kurulu
  • Borsa İstanbul
  • Türkiye İstatistik Kurumu
  • Üniversiteler
  • Özel Şirketler
  • Sağlık Endüstirileri
  • Telekominikasyon
  • Otomotiv Sektörü
  • Turizm Sektörü
  • Gıda Sektörü
  • Enerji ve Bilişim Sektörü
  • İnşaat Sektörü

Ekonomi ve finans bölümü mezunları ne kadar maaş alır?

Ekonomi ve finans bölümünden mezun olanlar birçok kurum ve kuruluşta farklı pozisyonlarda çalışabilirler. Çok fazla alanda çalışabilen ekonomistler şu kadar maaş alıyor diyemeyiz. Sektör ve pozisyonlarına göre maaşlar değişkenlik gösterebilir. Fakat bankalarda ya da benzer kurumlarda işe başlayacak olan ekonomi mezunlarının ortalama maaşları 3000-3500 lira civarındadır. Özel sektörde görev alan ekonomistlerin maaşları ise 3000-10000 lira arasında değişkenlik gösterebilir.

İktisat mezunları nerelerde, hangi sektörlerde çalışır? İktisat bölümü mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir?

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Ekonomi bölümü mezunları ne iş yapar? Ekonomi mezunları maaşları ve iş olanakları
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