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Giriş Tarihi: 7.7.2021 10:09 Son Güncelleme: 7.7.2021 10:19

Elektrik mezunları ne iş yapar? Elektrik bölümü mezunları maaşları ve iş olanakları

Elektrik mezunları ne iş yapar? Elektrik bölümü mezunları maaşları ve iş olanakları

Türkiye’nin neredeyse her devlet üniversitesinde en çok okutulan 2 yıllık programlardan biri olan elektrik bölümü, meslek lisesi çıkışlı öğrencilerin tercih ettiği bir bölümdür. Devlet üniversitelerinin dışında bazı özel üniversitelerde de bu bölüm okutulmaktadır. Bu bölümden mezun olanlara ‘elektrik teknikeri’ unvanı verilmektedir. 2 yıllık elektrik bölümü okuyan öğrenciler eğitim süreleri boyunca staj yaparak deneyim kazanabilirler. Üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler bu bölümden mezun olduklarında ne iş yaparlar? Elektrik bölümü mezunları iş olanakları nelerdir? Elektirk bölümü okuyacak öğrencilerin merak ettiği tüm konular haberimizde…

Başlıca elektrik arızalarının giderilmesi, elektrik dağıtımının yapılması ve iletiminin sağlanmasında görev alacak olan elektrik bölümü mezunları, 2 yıllık eğitim sürelerini bitirdikten sonra çeşitli kurum ve kuruluşlarda çalışabilirler. Elektrik bölümünden mezun olan kişiler 'elektrik teknikeri' unvanı alarak iş hayatına başlangıç yaparlar.

Meslek liselerinin ilgili bölümünden yani elektrik bölümünden mezun olan öğrenciler sınavsız geçiş ile üniversitelere girebiliyorlardı fakat bu durum ortadan kalktı. YKS ile girilen bölümde sadece TYT puanı ile alım yapılmaktadır. Ayrıca ilgili bölümden mezun olan öğrencilere ek puan da verilmektedir.

Elektrik bölümü dersleri nelerdir?

Elektrik bölümünde normal derslerin dışında atölyelerde ve laboratuvarlarda uygulamalı olarak anlatılan dersler mevcuttur. Yoğun olarak elektrik, elektronik, elektroteknik dersleri okutulmaktadır. Ayrıca öğrenciler eğitim süreleri boyunca genel kültür dersleri de almaktadırlar. 2 yıllık elektrik bölümü okuyan öğrencilerin eğitim süreleri boyunca staj yapmaları zorunludur.

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Elektrik bölümü atamaları nasıl yapılır?

Türkiye'de neredeyse her devlet üniversitesinde bulunan elektrik bölümü her sene binlerce mezun verdiği için KPSS atamalarında diğer bölümlere göre şanssızdırlar. Binlerce rakipleri olan mezunların atanabilmesi için sınavdan en az 85 puan almaları gerekmektedir.

Elektrik bölümü mezunları ne iş yapar?

Elektrik bölümünden mezun olan kişiler elektrik teknikeri unvanı alıp birçok kamu kuruluşunda ve özel sektörde çalışabilirler. Elektrik bölümüne olan yoğun ilgi sebebiyle her sene binlerce mezun verilmekte ve bu durum da iş bulma imkanını zorlaştırmaktadır. Kamu kuruluşlarında çalışacak kişiler KPSS hazırlık sürecini yoğun bir tempoyla yürütmelidir. Elektrik bölümü mezunları ne iş yapar?

  • Binaların, yüksek katlı rezidansların elektrik döşemelerini yaparlar.
  • Elektrik kesintilerini belirleyip gerekli arızayı giderirler.
  • Tüm elektrikli makinelerin çalışmasını sağlayıp, bakım ve onarımlarını yaparlar.
  • Elektrik iletimini sağlayıp kablo dağıtım görevinde bulunurlar.

Elektrik bölümü mezunları iş imkanları nelerdir?

Elektrik bölümüne olan yoğun ilgi sebebiyle her sene binlerce mezun verilmekte ve bu durum da iş bulma imkanını zorlaştırmaktadır. Kamu kuruluşlarında çalışacak kişiler KPSS hazırlık sürecini yoğun bir tempoyla yürütmelidir. Elektrik bölümünden mezun olan kişiler kamu ve özel kuruluşlarda elektrik teknikeri olarak iş bulma imkanına sahip olurlar. İsterlerse bu alanda kendi iş yerlerini de açabilirler.

Elektrik bölümü mezunları nerede çalışır?

  • Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü
  • Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü
  • T.C. Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü
  • Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü
  • Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü
  • Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
  • Üniversiteler
  • Fabrikalar
  • Özel Elektrik Dağıtım Şirketleri

Elektrik bölümü mezunları iş olanakları nelerdir?

Elektrik bölümü mezunları yukarıda da belirtmiş olduğumuz kurum ve kuruluşlarda çalışabilmektedir. Her devlet üniversitesinde ve bazı özel üniversitelerde okutulan, her sene çok sayıda mezun veren bu bölümde iş olanağının fazla olması iş bulma imkanını arttırmıyor ancak mezunun kendisini iyi geliştirmesi ve çevresini güçlü tutması gerekmektedir.

Elektrik bölümü mezunları maaşları ne kadar?

Elektrik bölümünden mezun olan kişiler şu an için bir kamu kuruluşunda işe başlarsa eğer ortalama 3000-3500 lira arası maaş alırlar. Özel sektörde çalışan elektrik teknikerleri için bu durum değişkenlik gösterebilir. Fiyat vermek gerekirse asgari ücrete tabi olarak çalışırlar. Kendini geliştiren teknikerlerin maaşları çalıştıkları süre boyunca artış gösterebilir.

Elektrik bölümü mezunları DGS ile hangi bölümlere girebilir?

2 yıllık elektrik bölümü okuyan kişiler DGS ile 4 yıllık bölümlere geçiş yapabilirler. Bu bölümler şunlardır:

  • Endüstri Mühendisliği
  • Uzay Mühendisliği
  • Uzay Bilimleri Ve Teknolojileri
  • Elektrik Mühendisliği
  • Enerji Sistemleri Mühendisliği
  • Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
  • Uçak Elektrik-Elektronik
  • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
  • Elektronik Mühendisliği
  • Enerji Yönetimi
  • Kontrol Ve Otomasyon Mühendisliği
  • Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği
  • Endüstri Ve Sistem Mühendisliği
  • Fizik Mühendisliği
  • Meteoroloji Mühendisliği
  • Fizik Bölümü
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