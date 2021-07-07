Kontenjanlar yanıltmasın

5 Temmuz Pazartesi günü başlayan lise tercihleri 16 Temmuz'a kadar sürecek. 1 milyon 240 binden fazla 8'inci sınıf öğrencisi ve velilerinin iyi bir lise tercihi yapabilmek için araştırmaları devam ediyor. Liselere Geçiş Sınavı
(LGS) puanıyla öğrenci alacak liselerin bu yılki kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri Milli Eğitim Bakanlığı
(MEB
) tarafından açıklanmıştı. Listede velilerin en çok kafasını karıştıran konu, kontenjanların geçen yıla göre azalması oldu. Türkiye
genelindeki birçok lisede 10 ila 30 arasında kontenjanlar düşürüldü. Bu nedenle birçok veli, öğrencinin yüzdelik dilimi istenen okulla benzer aralıkta olmasına rağmen "Kontenjan az, yerleşemeyebilir" endişesiyle o liselere tercih sırasında yer vermeye çekiniyor. Ancak bu yaklaşım yanlış. Çünkü 2012'de başlatılan 4+4+4 sistemi kapsamında 60 aylıkken okula başlayanlarla birlikte geçen yıl liseye başlayacak öğrenci sayısı 700 bin artmıştı. MEB de bu artışa paralel olarak geçen yılki kontenjanları 213 bin 128 olarak belirlemişti. Ancak bu yıl liseye başlayacak öğrenci sayısının normale dönmesiyle kontenjanlar da buna göre düzenlendi ve geçen yıla göre yüzde 18.6'lık daraltılmaya gidildi. Sınavla öğrenci alacak Anadolu, fen, imam hatip ile mesleki ve teknik liselerin toplam kontenjanı 174 bin 160 olarak açıklandı. Özetle velilerin tercih yaparken kontenjan azalmasını dikkate almayıp öğrencinin yüzdelik dilimine göre tercih yapması gerekiyor.
ADIM ADIM TERCİH
MEB'in internet sitesinde e-okul'da açılmış olan Tercih Robotu'na girin.
İlk olarak yerel yerleştirme işlemlerini tamamlayın.
İkinci olarak Merkezi Sınav Puanı
ile öğrenci alan Ortaöğretim Kurumları Tercih Rehberi
'ni tıklayın.
Karşınıza gelen okul türlerinden istediğiniz okul türlerini işaretleyin. İsteyen öğrenci tek okul türü seçimi yapabilir. (Örneğin sadece Anadolu liseleri.)
İl ve ilçe seçimlerini yapın.
Kendi yüzdelik diliminize bakarak seçim yapabileceğiniz yüzdelik dilim aralığını belirleyin.
Aynı puan grubundaki okullardan evinize yakın olanını tercih edin.
Okulun hazırlık sınıfı olup olmadığına ve birinci yabancı dilinin ne olduğuna bakmayı ihmal etmeyin.
Tercih listenizi oluşturduktan sonra girme ihtimalinizin yüksek olduğu kendi yüzdelik diliminize yakın okullara giderek okul yöneticilerinden okulla ilgili aşağıdaki konularla ilgili bilgi alın: 1- Okulun teknik donanımı. 2- Salgın sürecinde öğrencilerine verdiği hizmet. 3- Okulun sizin beklentilerinize uygun olup olmadığı. 4- Okula ulaşım durumu.
Kararınızı verdikten sonra içiniz rahat bir şekilde oluşturduğunuz listenizle birlikte kendi okulunuza giderek listenizi onaylatıp imzalı çıktı alın.
YELPAZEYİ GENİŞ TUTUN
Teknik açıdan tercihe bir öğrencinin nereden başlaması değil, nerede bitirdiğinin daha önemli olduğunu hatırlatan uzmanlar, geniş bir yelpazeden yapılacak seçimlerin adayların yerleşme şansını artıracağını ifade etti. Lise tercihlerinde velilere de en az çocukları kadar görev düştüğünü ifade eden uzmanlar, bu süreçte velilerin de çocuğun gelecek ve kariyer arayışına destek olmalarının önemli olduğunu, önyargılardan uzak durmalarını, çocuğun ilgi, yetenek ve beklentilerine uygun bir eğitim alabilmesi için başkalarıyla kıyaslamamaları gerektiğini hatırlattı.