Kontenjanlar yanıltmasın

Giriş Tarihi: 7.7.2021

LGS puanıyla öğrenci alan liselerde kontenjanlar geçen yıla göre azaldı. Ancak bu azalma öğrenci sayısıyla doğru orantılı. Tercih yaparken “Kontenjan az, yerleşemem” yanılgısına kapılmayın, yüzdelik dilimi dikkate alın