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Giriş Tarihi: 7.7.2021 17:03

KPSS tercihleri nasıl yapılır? ÖSYM ile KPSS tercihleri son gün ne zaman?

KPSS tercihleri nasıl yapılır? ÖSYM ile KPSS tercihleri son gün ne zaman?

Kamuda personel olmak isteyen adaylar KPSS tercihleri ile ilgili olarak KPSS tercihleri nasıl yapılır, son gün ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Adaylar 1 Temmuz’dan itibaren ekran üzerinden başvurularını gerçekleştirecek. ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir. Peki KPSS tercihleri nasıl yapılır? ÖSYM ile KPSS tercihleri son gün ne zaman?

ÖSYM tarafından KPSS tercih işlemleri devam ediyor. 1 Temmuz'da başlayan KPSS tercihlerini henüz tamamlamamış olan vatandaşlar sorgulamalarına başladı. Adaylar tercihlerini belirlenen tarihler arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 08 Temmuz 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Peki KPSS tercihleri nasıl yapılır? ÖSYM ile KPSS tercihleri son gün ne zaman? İşte detaylar…

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2021/1 Tercih Kılavuzuna saat 14.30'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 01 – 08 Temmuz 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 08 Temmuz 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

KPSS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI!

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2021/1 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Tercih işlemlerinin detayları KPSS-2021/1 tercih kılavuzunda yer alacak. Ancak geçen yılın tercihleri şöyle yapılmıştı;

Tercih yapmak istediğiniz kadro ve pozisyonları belirleyiniz ve 30'u geçmemek üzere istek sıranıza göre yazınız. Bu sıralamada kadro ve pozisyonun size uygunluğu ve sizin bunlara vereceğiniz öncelikler son derece önemlidir. Tercihlerinizi internete girmenizde kolaylık sağlayacak bir tercih listesi oluşturabilirsiniz ancak, üzerinde çalışma yaptığınız listeyi ÖSYM'ye kesinlikle posta ile göndermeyiniz veya elden teslim etmek için girişimde bulunmayınız. Böyle bir liste ÖSYM'de hiçbir şekilde işleme konulmayacaktır.

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KPSS tercihleri nasıl yapılır? ÖSYM ile KPSS tercihleri son gün ne zaman?
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