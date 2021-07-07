ÖSYM tarafından KPSS tercih işlemleri devam ediyor. 1 Temmuz'da başlayan KPSS tercihlerini henüz tamamlamamış olan vatandaşlar sorgulamalarına başladı. Adaylar tercihlerini belirlenen tarihler arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 08 Temmuz 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Peki KPSS tercihleri nasıl yapılır? ÖSYM ile KPSS tercihleri son gün ne zaman? İşte detaylar…

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2021/1 Tercih Kılavuzuna saat 14.30'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 01 – 08 Temmuz 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 08 Temmuz 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.