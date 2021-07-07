Maliye bölümü mezunları ne iş yapar? Maliye mezunları maaşları ve iş olanakları

Maliye bölümü 4 yıllık lisans ve 2 yıllık ön lisans olmak üzere ikiye ayrılır. Maliye bölümünün içerisinde temel dersler olarak hukuk, maliye, muhasebe ve ekonomi yer alır. Bu unsurlar maliye bölümünün yapı taşı gibidir ve hepsi birbiriyle bağlantılıdır. Maliye bölümünden mezun olduktan sonra da çalışacağınız birçok iş dalı mevcuttur. Öğrenciler genelde maliye bölümü mezunları ne iş yapar? Konusunu merak etmektedir. Çünkü mezun olduktan sonra artık iş arayışı başlayacaktır. Bu yazımızda da maliye mezunları iş imkânları bilgilerine değineceğiz.

MALİYE MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?

Maliye mezunu olabilmek için üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinden mezun olmak gerekir. 4 yıllık bir eğitimin ardından başarılı bir şekilde üniversite eğitimini tamamlayanlar diplomasını alarak mezun olurlar. Maliye bölümü mezunu öğrenciler maliye, muhasebe, ekonomi, hukuk gibi konularda eğitimleri almışlardır. Öğrencilerde hem sözel hem sayısal yeteneğin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Özellikle vergi hukuku, kamu hukuku gibi derslerde sözel yeteneğe ihtiyaç duyulmaktadır. İktisat, muhasebe gibi derslerde de sayısal yetenek devreye girmektedir. Özetleyecek olursak; maliye bölümü mezunları iktisadi alanlarda kendini geliştirdiği gibi hukuksal konularda da kendilerini geliştirerek birçok bölümden mezun olmuş kadar eğitimlerini tamamlarlar.

Böyle bir bölümden mezun olan öğrenciler hem kamuda hem özel sektörde iş bulabilirler.

MALİYE MEZUNU İŞ İMKÂNLARI

Üniversiteden mezun olan gençlerin en büyük sıkıntısı iş bulmaktadır. Üniversite eğitimlerini tamamladıktan sonra iş hayatına atılmak isteyen gençler iş arayışına başlarlar. İş arayışına başlamadan önce mezun olduğunu bölümle alakalı işleri iyi bilmeniz gerekir. Bu yüzden "Maliye mezunları nerede çalışır?" Sorusunun yanıtını araştırmanız gerekir. Bu sorunun yanıtını araştırdıktan sonra iş ilanlarını daha iyi takip ve analiz edebiliriz. İşte maliye mezunları iş olanakları:

Değerleme Uzmanlığı

Denetmenlik ve Kontrolörlük

Merkez Bankası Uzmanlığı

Kaymakamlık

İdari Hâkimlik

Bakanlıkların uzmanlık ve müfettişlik kadroları (gelir uzmanlığı, vergi müfettişliği, SPK uzmanı vs.)

TBMM

Sayıştay Denetçiliği

Denetmenlik ve Kontrolörlük

Mali Müşavirlik

Bunların dışında özel sektörde de birçok alanda iş imkânları mevcuttur.

Maliye bölümü mezunları hangi bölümlerde yüksek lisans yapabilir? Konusunda Bankacılık ve Finans, Maliye tezli yüksek lisans, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi yüksek lisans olarak örnek verebiliriz.

MALİYE MEZUNLARI MAAŞLARI

Maliye bölümü mezunlarını iş alanları haricinde bir de maaşlarını merak ederler. Maliye bölümü mezunlarının kamu ya da özel sektörde çalışma durumuna göre maaşları değişmektedir. Uzman yardımcısı maaşları biraz daha düşüktük. Özel sektörde ise bu maaşlar daha düşük olabilmektedir. Genellikle asgari ücretle başlar ve ilerleyen yıllarda artarak devam eder. Bankalarda çalışan maliye mezunları asgari ücretten biraz daha yüksek alırlar.

MALİYE ÖN LİSANS MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?

Gümrük Bakanlığı

Bankalar

Diğer özel ekonomi ve finans kuruluşları

Mahalli İdareler (Valilikler, Kaymakamlıklar)

Kamu İktisadi Teşebbüsleri

Sosyal Sigortalar Kurumu

Devlet Planlama Teşkilatı

Maliye Bakanlığı veya bağlı birimleri

Mal Müdürlükleri

Vergi Daireleri

Defterdarlıklar

Serbest Muhasebeci

2 yıllık maliye mezunları Mali Müşavir olabilir mi? Sorusu da merak ediliyordu. 2 yıllık mezunlar eğitimlerini 4 yıllığa tamamladıktan sonra Mali Müşavir olabilirler.

İktisat mezunları nerelerde, hangi sektörlerde çalışır? İktisat bölümü mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir?