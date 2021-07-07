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Giriş Tarihi: 7.7.2021 17:12 Son Güncelleme: 7.7.2021 17:33

MEB açıkladı: Okullar ne zaman açılacak? MEB 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi ile okulların açılacağı tarih...

MEB açıkladı: Okullar ne zaman açılacak? MEB 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi ile okulların açılacağı tarih...

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okulların açılış ve kapanış tarihine ilişkin açıklama geldi. MEB açıklmasına göre 2021-22 eğitim öğretim yılı takvimi kamuoyu ile paylaşıldı. Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi ile öğretmenler "2021 okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtını araştırıyordu. İşte, takvime göre okulların açılacağı tarih...

Gelen son dakika haberine göre okulların açılacağı tarih belli oldu. Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ve öğretmen "okullar ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtını araştırmaya başlamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. Buna göre, MEB'e bağlı faaliyet gösteren ilkokul, ortaokul ve liselerin açılacağı ve eğitimin tamamlanacağı tarihler netleşti.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek - Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.

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MEB açıkladı: Okullar ne zaman açılacak? MEB 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi ile okulların açılacağı tarih...
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