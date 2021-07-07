Gelen son dakika haberine göre okulların açılacağı tarih belli oldu. Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ve öğretmen "okullar ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtını araştırmaya başlamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. Buna göre, MEB'e bağlı faaliyet gösteren ilkokul, ortaokul ve liselerin açılacağı ve eğitimin tamamlanacağı tarihler netleşti.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek - Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.