Mekatronik mühendisliği mezunları ne iş yapar? Mekatronik mühendisliği mezunları maaşları ve iş olanakları

Mekatronik mühendisliği bölümü hassas ve zeki ürün tasarımında, talep ve sorunlara çözüm getirmek üzere, makine, elektrik- elektronik ve bilgisayar mühendisliği bilim dallarının birleşimi ifade eden disiplinler arası bir mühendislik dalının yetiştirildiği bir bölümdür. Çeşitli teknolojiler kullanılarak yeni ürünlerin tasarlandığı bir meslektir. Peki mekatronik mühendisliği bölümü dersleri nelerdir? Mekatronik mühendisliği bölümü mezunları maaşları ne kadardır? Tüm cevaplar bu yazıda...

Mekatronik Mühendisliği Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Mekatronik mühendisliği bölümünden mezun kişiler mekatronik mühendisi adıyla anılırlar. Robotik, tıbbi teknoloji gibi sahalarda çalışan bu mühendislerin yapması gereken pek çok iş vardır. Bu işlerden bazıları şöyledir:

Mekanik, elektronik sistemleri ve bilgisayar teknolojilerini kullanıp endüstriyel sorunlara yeni çözümler getirmelidir,

Çeşitli teknolojileri entegre ederek yeni ürünler tasarlamalıdır,

Bilgisayar kullanarak karmaşık mekanik, elektronik ya da diğer mühendislik sistemlerinin modellenmesi, simülasyonu ve analizi yapmalıdır,

Mevcut geliştirme ya da üretim prosedürlerini analiz etmeli ve iyileştirmelidir,

Geliştirme ya da üretim projeleri için teknik ve kaynak gereksinimlerini belirlemelidir,

Verimliliği, kaliteyi ve performansı artırmak için teknik tasarım ya da süreç değişikliklerini önermelidir,

Ürün hatları için yeni elektro mekanik destekli yöntemler geliştirmelidir,

İnsan iş gücünün tehlikeli olduğu, su altı arama, madencilik, ormancılık gibi görevlere bilgisayar, elektronik ve mekanik destekli yöntemler geliştirmelidir.

Mekatronik Mühendisliği Bölümü Mezunları İş İmkanları

Mekatronik mühendisliği pek çok alanda ihtiyaç duyulan kişilerdir. Erkek ya da kadın fark etmeksizin birçok mekatronik mühendisi vardır. Bu mühendisler hem Türkiye'de hem de yurt dışında rahatlıkla çalışabilirler. Bu bölümün iş imkanları oldukça fazladır. Kişi kendini geliştirdikçe ve adını duyurdukça daha iyi maaşlarla çalışmaya başlar.

Mekatronik Mühendisliği Bölümü Mezunları Nerede Çalışır

Robotik

Haberleşme

Eğitim

Uzay

Kimyasal İşleme

Otomotiv Sanayi

Sağlık Hizmeti

Üretim Endüstrileri

Devlet Kurumları

Üretim ve Otomasyon Şirketleri

Yazılım Şirketleri

Havacılık ve Savunma

Bilgi, Medya ve Telekomünikasyon

Profesyonel, Bilimsel ve Teknik Hizmetler

Mühendislik Danışmanları

Yükseklik Havacılık

Petrol ve Gaz Endüstrisi

Elektrik ve Enerji Hizmetleri

Gıda Üretimi

Endüstriyel Elektronik ve Tüketici Ürünleri

Tıbbi Mekatronik ve Tıbbi Görüntüleme Sistemleri

İmalat ve Madencilik

Enerji sistemleri mühendisliği mezunları ne iş yapar? Enerji sistemleri mühendisliği iş imkanları

Mekatronik Mühendisliği Bölümü Mezunları Maaşları

Mekatronik mühendislerinin maaşları çok merak edilmektedir. Bu meslekte belirli bir fiyat verilemez. Mekatronik mühendisinin çalıştığı yere göre maaşında değişiklik olur. Sıradan üretimler yapan küçük bir firmada çalışan mekatronik mühendisi 2500- 3000 lira kadar maaş almaktadır. Maaşın artmasına sebep olacak şey mühendisin tecrübesidir. Tecrübesi olan ve çok daha iyi firmalarda çalışan mekatronik mühendislerinin maaşları daha fazladır.

Mekatronik Mühendisliği Bölümü Dersleri

1. Yarıyıl Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Fizik 1 Matematik 1 Mekatronik Mühendisliğine Giriş Bilgisayar Destekli Teknik Resim Türk Dili 1 Yabancı Dil 1



2. Yarıyıl Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Elektrik Mühendisliğinin Temelleri Fizik 2 Kimya Matematik 2 Türk Dili 2 Yabancı Dil 2



3. Yarıyıl Diferansiyel Denklemler Olasılık ve İstatistik Analog Elektronik Malzeme Bilimi Statik ve Mukavemet Sosyal Seçmeli 1



4. Yarıyıl Bilgisayar Programlamaya Giriş Mantıksal Devre Tasarımı Lineer Cebir Sayısal Analiz Dinamik Sosyal Seçmeli 2



5. Yarıyıl Bölüm Dışı Seçmeli 1 Bölüm Seçmeli Sinyaller ve Sistemler Üretim Yöntemleri Makina Elemanları Termodinamik Yaz Stajı 1



6. Yarıyıl Bölüm Dışı Seçmeli 2 Bölüm Seçmeli Mikrodenetleyiciler Elektromekanik Enerji Dönüşüm Sistemleri Sistem Dinamiği Otomatik Kontrol



7. Yarıyıl Bölüm Dışı Seçmeli 3 Ölüm Seçmeli İş Sağlığı ve Güvenliği 1 Mekatronik Sistem Tasarımı Robot Teknolojisine Giriş Yaz Stajı 2 Sosyal Seçmeli

