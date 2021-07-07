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Giriş Tarihi: 7.7.2021 11:22 Son Güncelleme: 7.7.2021 11:32

Meteoroloji mühendisliği mezunları ne iş yapar? Meteoroloji mezunları maaşları ve iş olanakları

Meteoroloji mühendisliği mezunları ne iş yapar? Meteoroloji mezunları maaşları ve iş olanakları

Günümüzde hava durumu tahminleri neredeyse tamamen doğru çıkmaktadır. Bunun sebebi de meteoroloji mühendislerinin oldukça güzel iş çıkarmalarından kaynaklıdır. Meteoroloji mühendisliği dört yıllık bir bölümdür. Oldukça önemli bölümlerden birisidir. Atmosfer ile içli dışlı olan bir meslektir. Peki meteoroloji mühendisliği bölümü mezunları iş olanakları nasıldır? Meteoroloji mühendisliği bölümü mezunları nerede çalışır? İşte detaylar...

Meteoroloji mühendisleri, atmosferdeki sistemleri ve yağmur, rüzgâr, bulut, hava basıncı gibi olayları izler. Sonrasında elindeki verileri inceleyerek günlük hayata uygular. Meteoroloji mühendisinin pek çok görevi vardır. Oldukça meşakkatli bir iştir. Peki meteoroloji mühendislerinin maaşları ne kadardır? Meteoroloji mühendisliği bölümü dersleri nelerdir? Tüm cevaplar bu yazıda...

Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Meteoroloji mühendisliği bölümünden mezun kişiler çok geniş bir iş alanına sahiplerdir. Bu kişiler çalışmaya başladıklarında pek çok sorumluluk altına girerler. Meteoroloji mühendislerinin yaptığı işlerden bazıları şunlardır:

  • Atmosferdeki olayları inceleyerek bunların dünya üzerindeki etkilerini son teknoloji ve bilimsel kavramları kullanıp açıklayıp yorumlarlar.
  • Yer istasyonlarında, nehir ve göllerde belli saatlerde, belli noktalarda oluşan meteorolojik durumları gözlerler.
  • Atmosferin kimyasal bileşimini, elektrik, ses ve ışık özelliklerini incelerler.
  • Sulama kanallarının seçimi amacıyla küçük çapta sel tahminlerini yaparlar.

Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Mezunları İş İmkanları

Meteoroloji mühendisleri en fazla ihtiyaç duyulan kişilerdir. Ancak mühendislerin kaliteli olması çok önemlidir. İşini iyi yapan meteoroloji mühendisleri işsiz kalmazlar. Meteoroloji mühendisi olmuş kişilerin çalışabilecekleri çok yer vardır. Gün geçtikçe meteoroloji mühendislerine olan ihtiyaç artmaktadır. Bundan dolayı çok değerli bir meslektir. Bu bölümden mezun alıp işsiz kalmak oldukça zordur. Hatta meteoroloji mühendisleri alanlarında kendilerini geliştirmeye devam ederek daha iyi işler de elde edebilirler.

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Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Mezunları Nerede Çalışır?

Meteoroloji mühendisleri hakkında en az şey bilinen mesleklerdendir. Oldukça değerli bir meslektir ve gün geçtikçe de değerine değer katmaktadır. Meteoroloji mühendisliği bölümünden mezun bir meteoroloji mühendisinin çalışabileceği pek çok kurum vardır. Meteoroloji mühendislerinin çalışabileceği başlıca kurumlardan bazıları aşağıda sıralanmıştır:

  • Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü
  • Devlet Su İşleri
  • Türkiye Elektrik Dağıtma Anonim Şirketi
  • TV, Radyo, Gazete
  • Üniversiteler
  • Sigorta Şirketleri
  • Çevre Bakanlığı
  • İl Çevre Müdürlüğü
  • Sağlık, Turizm, Enerji, Tarım ve Orman Bakanlıkları
  • Sivil ve Askeri Havacılık Ajansları
  • Silahlı Kuvvetler ve Milli Savunma Bakanlığı
  • Hava Yolları ve Hava Limanları
  • Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Mezunları Maaşları

Meteoroloji mühendisliği oldukça ağır dersler gören ve başarıyla mezun olan kişilere verilen unvandır. Günümüzde oldukça fazla ihtiyaç duyulan mesleklerden birisidir. Meteoroloji mühendisliği gün geçtikçe daha da fazla değer gören mesleklerden birisidir. Çevre ve su kaynaklarını koruma ve geliştirmede en büyük görev onlara düşmektedir. Bu konu hakkında en iyi bilgilere sahip kişilerdir. Bundan dolayı da gelecekte onlara daha fazla ihtiyaç olacaktır. Bir meteoroloji mühendisi devlet kurumunda çalıştığı sürece asgari ücretin 4- 5 katı kadar maaş alır. Ayrıca çalıştığı kurumdaki sosyal imkanlardan da yaralanır. Bu meslekte ilerlemeye devam eden kişiler maaşlarını da ilerletebilirler. Daha yüksek unvanlara sahip olurlarsa maaşları da yüksek bir rakama ulaşacaktır.

Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Dersleri

  • 1. Yarıyıl
    • Atmosfer Bilimlerine Giriş
    • Fizik 1
    • Fizik 1 Lab
    • Genel Kimya 1
    • Genel Kimya 1 Laboratuvarı
    • Comp ve Inf Sistemlerine Giriş
    • Matematik 1
    • İngilizce 1
  • 2. Yarıyıl
    • Fizik 2 Laboratuvarı
    • Fizik 2
    • Matematik 2
    • Meteoroloji Alet ve Gözlem Usul
    • Lineer Cebir
    • Sci & Eng Comp'a Giriş
    • İngilizce 2
  • 3. Yarıyıl
    • Hidroloji
    • Olasılık ve İstatistik
    • Diferansiyel Denklemler
    • Modern Fizik
    • Coğrafi Bilgi Bilimi
    • Seçmeli
  • 4. Yarıyıl
    • Atmosfer Termodinamiği
    • Klimatoloji
    • İngilizce 3
    • Akışkanlar Mekaniği
    • Güneş ve Yer Radyasyonu
    • Sayısal Yöntemler
  • 5. Yarıyıl
    • Atmosfer Dinamiği 1
    • Hava Analizi ve Öngörü 1
    • Uzaktan Algılama 1
    • Veri Analizi
    • Seçmeli
    • Seçmeli
  • 6. Yarıyıl
    • Hava Analizi ve Öngörü 2
    • Bulutların Fiziği ve Yağış
    • Atmosfer Dinamiği 2
    • Havacılık Meteorolojisi
    • Seçmeli
    • Seçmeli
  • 7. Yarıyıl
    • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1
    • Micrometeorology
    • Mühendislik Etiği
    • Türk Dili 1
    • Seçmeli
    • Seçmeli
    • Seçmeli
  • 8. Yarıyıl
    • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2
    • Bitirme Çalışması
    • Ekonomi
    • Türk Dili 2
    • Seçmeli
    • Seçmeli

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