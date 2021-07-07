Moda tasarım mezunları nerelerde çalışır? Moda tasarım ve tekstil bölümü mezunları ne iş yapar?

Gün geçtikçe daha fazla değerlenen bir bölümdür. Moda tasarımında oldukça başarılı olan kişilerin işsiz kalması zor bir bölümdür. Bu bölümdeki en önemli şey kişinin kendisidir. Kendini geliştiren ve gerçekten de bu bölümde başarılı olan kişiler diğerlerine oranla daha kolay iş bulurlar. Peki moda tasarımı ve tekstil bölümü mezunlarının maaşı ne kadardır? Moda tasarımı ve tekstil bölümü dersleri nelerdir? Tüm soruların cevapları bu yazıda...

Moda Tasarım ve Tekstil Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Bu bölümden mezun olan kişilerin meslek hayatlarında bazı görevleri vardır. Bunlar şöyle sıralanır:

Moda trendlerini inceleyerek tüketicilerin beğeneceği tasarımları belirlemek.

Tasarımlar için hedef pazarları tanımlamak.

Kreasyon için bir temada karar kılmak.

Tasarım fikrini oluşturmak ve görselleştirecek tasarımı elle yapabilmek.

Kumaş örnekleri alabilmek için üretici firmaları ziyaret etmek.

Diğer tasarımcılar ile birlikte çalışabilmek.

Moda Tasarım ve Tekstil Bölümü Mezunları İş İmkanları

Moda tasarımı ve tekstil bölümü okumuş kişilerin iş bulabilmesi zor değildir. Ancak bu kişiden kişiye de değişir. Bu bölümü okumuş olan bir kişinin moda tasarımında çok iyi olması gerekir. Eğer moda tasarımında başarılı birisi değilse kişi iş bulmakta zorlanabilir. Bölümünü bitirmiş ve bu meslekte de oldukça iyi olan kişiler birçok özel sektörde kolaylıkla iş bulabilir. Giyim söz konusu olduğunda iş bulmak zor değildir. Her geçen gün tükenen giyim modelleri dolayısıyla insanların ve firmaların özgün düşüncelere olan ihtiyaçları artmaktadır. Bundan dolayı da kaliteli moda tasarımcılarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bölümden mezun kişiler ilgili firmalarda marka yöneticisi de olabilirler. Üniversite ve yüksekokullarda akademik personel olarak çalışma imkanları da vardır.

Moda Tasarım ve Tekstil Bölümü Mezunları Nerede Çalışır?

Moda tasarımı ve tekstil bölümünden mezun olan kişiler, yenilikleri takip eden ve dönemin gerekliliklerine uygun insanların ihtiyaçlarını karşılayabilecek kişilerdir. Moda sektöründe en önemli şey özgün fikirlere sahip olmaktır. Moda tasarımı ve tekstil bölümünden mezun ve başarılı kişilerin çalışabilecekleri pek çok yer vardır. Bunlardan bazıları şöyle sıralanır:

Tekstil firmalarında

Moda evlerinde

Baskı atölyelerinde

Moda Tasarım ve Tekstil Bölümü Mezunları Maaşları

Moda ile ilgili mesleklerin başlangıcı genellikle düşük fiyatlıdır. Ancak kişi kendini geliştirdikçe maaşı da artacaktır. Moda tasarımı ve tekstil bölümünden mezun bir kişinin yüksek maaş alması için özgün ve kaliteli tasarımlar yapabilmesi çok önemlidir. Bundan sonra maaşların değişimindeki en önemli etken de bulunulan coğrafi konumdur. Moda tasarımı ve tekstil mezunu kişilerin maaşları fazlasıyla değişkendir. Bir moda tasarımcısının alabileceği en düşük maaş 2.500 lirayken en yüksek maaş da 7.000 liradır. Elbette daha yüksek maaşlar alabilmesi de mümkündür.

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Moda Tasarım ve Tekstil Bölümü Dersleri

1. Yarıyıl Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 Çizim- Anlatım Yöntemleri 1 Desen 1 Elyaf Bilgisi Yabancı Dil 1 Karşılaştırmalı Batı Sanat Tarihi Temel Bilgisayar Temel Tasarım 1 Türk Dili 1



2. Yarıyıl Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 Çizim- Anlatım Yöntemleri 2 Desen 2 Fotoğraf 1 Yabancı Dil 2 Kumaş Yapı Bilgisi 1 Mesleki Bilgisayar Programı Kullanımı Temel Tasarım 2 Türk Dili 2



3. Yarıyıl Baskı Tasarımına Giriş Dokuma Tasarımına Giriş Yabancı Dil 3 Kalıp Teknikleri ve Uygulaması Kumaş Yapı Bilgisi 2 Mesleki Alan Seçmeli Moda İllustrasyonu 1 Moda Tasarımına Giriş



4. Yarıyıl Baskı Tasarımı Proje 1 Bilgisayar Destekli Tasarım 1 Dokuma Tasarım Uygulaması Yabancı Dil 4 Kalıp Teknikleri ve Uygulaması Moda İllustrasyonu 2 Moda Tasarımı Proje 1



5. Yarıyıl Bilgisayar Destekli Tasarım 2 Drapaj 1 Mesleki Alan Seçmeli Moda Tarihi 1 Moda Teknik Çizim 1 Serbest Tasarım Atölyesi 1 Yetkinlik Seçmeli 1



6. Yarıyıl Drapaj 2 Giysi Tasarımında Doku Mesleki Alan Seçmeli Moda Tarihi 2 Moda Teknik Çizim 2 Serbest Tasarım Atölyesi 2 Yetkinlik Seçmeli 2



7. Yarıyıl Aksesuar Tasarımı Mesleki Alan Seçmeli Moda Pazarlama ve Girişimcilik Moda Teorisi Moda Trendleri Styling

