Öğretmen atamaları il içi yer değiştirme başvuruları ne zaman? Öğretmen il içi okul değiştirme başvurusu başlıyor!

Öğretmenler için il içi yer değiştirme başvuruları başlıyor. İsteğe bağlı ya da zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştrime taleplerini, il içi yer değiştirme başvuru tarihlerinde oluşturabilecek. Öğretmen il içi ve iller arası yer değiştirme başvuruları ne zaman başlıyor sorusuna yanıt arayan öğretmenler, MEB takvimini arşatırıyor. Peki, MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021 Öğretmen atamaları il içi yer değiştirme başvuruları ne zaman? İşte, başvurulara ilişkin detaylar...
ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 08-14 Temmuz tarihleri arasında alınacak. İller arası isteğe bağlı veya zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı başvurular ise 29 Temmuz ile 2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Öğretmenlerin il içi tayin hakkını kullanabilmek için taşıması gereken şartları şunlar:
Adaylığı kaldırılmış olmak,
31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.
İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular elektronik ortamda mebbis.meb.gov.tr ya da personel.meb.gov.tr üzerinden alınacak olup yer değiştirme talebinde bulunacak öğretmenler Elektronik Başvuru Formu'na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.
Atamalar tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir.
KAÇ FARKLI KURUMA BAŞVURU YAPILABİLİR?
Öğretmenler il içi yer değişikliği başvurularında en fazla 40 eğitim kurumu tercih edebileceklerdir.
Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden "Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği", "Matematik-Bilgisayar Bölümü", "İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri", "Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü" , "Bilgi Teknolojileri" ve "Yönetim Bilişim Sistemleri" mezunları, meslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarını tercih edemeyeceklerdir.
İl içinde yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerden görev yaptığı il/ilçe dışında bulunanlar, her türlü iletişim aracıyla kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu müdürlüğünü bilgilendirmek suretiyle başvurularının onaylanmasını isteyecek; eğitim kurumu yöneticileri de süresi içinde başvuruları onaylayacaktır. Elektronik Başvuru Formlarının çıktısı, formu onaylayan eğitim kurumu müdürlüklerince başvurusu onaylanan öğretmenlere daha sonra imzalattırılacaktır.
Başvurular sırasıyla eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacak ve bu birimlerin herhangi biri tarafından onaylanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.
Başvuru süresi içinde öğretmenler, görevli oldukları eğitim kurumuna ya da kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusunu elektronik ortamda iptal ettirebileceklerdir.
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